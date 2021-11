Ryan Reynolds révèle la vraie raison pour laquelle il fait une pause dans la réalisation de films

Même les stars de cinéma ont besoin de pauses. Ryan Reynolds a annoncé sur Instagram en octobre qu’il prenait « un congé sabbatique de la réalisation de films » après avoir terminé le tournage de sa prochaine comédie de vacances Spirited, et il a clarifié sa décision lors des Innovator Awards 2021 du WSJ Magazine. « J’essaie juste de créer un peu plus d’espace pour ma famille et de passer du temps avec eux », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. « Vous savez, vous ne récupérez pas vraiment ce temps. »

Reynolds et sa femme, l’actrice Blake Lively, sont mariés depuis 2012 et ont trois filles : James, 6 ans, Inez, 5 ans et Betty, 2 ans. . »

« J’adore être un père de fille », a-t-il déclaré à Access Hollywood l’année dernière. « J’ai trois filles, ce que je n’aurais jamais imaginé en un million d’années. Je viens de tous les garçons. J’ai trois frères aînés – je suis le plus jeune de quatre garçons, donc pour moi, avoir trois filles a été tellement un tour, et j’aime chaque seconde. »

« J’essaie d’être aussi présente que possible », a poursuivi la star de Free Guy. Nous ne nous séparons pas – comme je tourne des films et ma femme tourne des films, et nous allons voyager partout et nous allons tous ensemble. Je pense que cela a été la meilleure partie, c’est que nous ne passons vraiment pas beaucoup de temps séparément. Je passe beaucoup de temps avec mes filles. »

Spirited sort l’année prochaine sur Apple TV + et co-stars Will Ferrell. « C’est une fin pour moi sur Spirited. Je ne suis pas sûr que j’aurais été prêt à dire oui à un film aussi difficile il y a même trois ans », a écrit Reynolds sur Instagram. Chanter, danser et jouer dans le bac à sable avec Will Ferrell a permis à de nombreux rêves de devenir réalité. Et c’est mon deuxième film avec le grand [Octavia Spencer]. Le moment idéal pour un petit congé sabbatique de la réalisation de films. Je vais manquer chaque seconde de travailler avec ce groupe de créateurs et d’artistes incroyablement doués. De nos jours, la gentillesse compte autant que le talent. J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont au même niveau que les deux. »

Reynolds sera ensuite vu dans Red Notice sur Netflix et dans The Adam Project aux côtés de Jennifer Garner et Mark Ruffalo l’année prochaine. On ne sait pas combien de temps durera le congé sabbatique de Reynolds, mais l’acteur a encore un certain nombre de projets en développement.