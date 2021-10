Ryan Reynolds révèle qu’il prend du recul par rapport à la « réalisation de films »

Maintenant que Ryan Reynolds a terminé Spirited, un nouveau film Apple TV +, l’acteur pense qu’il est temps de partir en vacances prolongées après son travail de jour. La star de Deadpool a partagé sur Instagram qu’il partait en « petit congé sabbatique de la réalisation de films à la suite de son nouveau projet.

« C’est une conclusion pour moi sur Spirited. Je ne suis pas sûr que j’aurais été prêt à dire oui à un film aussi difficile il y a même trois ans », a déclaré l’acteur-producteur dans la légende. « Chanter, danser et jouer dans le bac à sable avec Will Ferrell a réalisé de nombreux rêves. Et c’est mon deuxième film avec le grand [Octavia Spencer]… »

« Le moment idéal pour un petit congé sabbatique de la réalisation de films. Je vais manquer chaque seconde de travailler avec ce groupe de créateurs et d’artistes incroyablement doués », a-t-il ajouté. « De nos jours, la gentillesse compte autant que le talent. J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont les deux. »

La réalisatrice Ava DuVernay l’a félicité pour un autre projet dans la section des commentaires. « Ça a l’air TRÈS amusant ! Je veux voir ! » elle a écrit. Elle a été rejointe dans les commentaires par Octavia Spencer, qui a répondu aux aimables paroles de Reynolds. « Vous êtes un acteur/chanteur et producteur incroyable. J’ai eu un plaisir fou à travailler avec vous, Will, et cette distribution et cette équipe exceptionnelles ! Profitez de votre temps libre », a-t-elle écrit. Bien que sa femme, Blake Lively, ait lancé une petite plaisanterie dans le mélange, en disant: « Michael Caine l’a fait en premier. »

Reynolds a eu une année chargée. Il a clôturé sur deux films : Hitman’s Wife’s Bodyguard et Free Guy. Ce dernier, un film réalisé par le réalisateur Shawn Levy. Les fans pourront le voir ensuite dans Red Notice aux côtés de Dwayne Johnson et Gal Gadot. Le film devrait débarquer sur Netflix le 12 novembre. Spirited est un récit musical du célèbre conte de Noël de Charles Dickens, A Christmas Carol. Réalisé par Sean Anders et John Morris, Reynolds est également producteur exécutif du projet. Le film n’a pas encore de date de sortie.

L’acteur a offert un aperçu de la production du film il y a quelques mois, partageant une photo de lui et Will Ferrell. « Jour 1 de tournage avec l’une de mes idoles de comédie, Will Ferrell. Vous remarquerez à peine qu’il s’agissait d’un film AppleTV. De plus, iOS 14.6 commencera à s’installer dans 7 secondes… « , a-t-il légendé l’instantané.