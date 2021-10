Ryan Reynolds a annoncé qu’il allait prendre un « petit congé sabbatique » après avoir terminé son dernier projet, « Spirited ».

L’acteur de 44 ans devenu producteur a partagé des photos de son temps de travail sur le film, dans lequel il joue aux côtés de Will Ferrell et Octavia Spencer.

« Le moment idéal pour un petit congé sabbatique de la réalisation de films », a écrit Reynolds dans la légende. « Je vais manquer chaque seconde de travailler avec ce groupe de créateurs et d’artistes incroyablement doués. »

« De nos jours, la gentillesse compte autant que le talent », a-t-il ajouté. « J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont au ras des deux. »

L’épouse de Reynolds, Blake Lively, a trollé l’acteur dans la section des commentaires.

« Michael Caine l’a fait en premier », a-t-elle écrit dans les commentaires.

Lively faisait apparemment référence à la nouvelle selon laquelle Caine devait prendre sa retraite. Caine est revenu plus tard sur ses commentaires dans une déclaration à Fox News.

« Concernant la retraite, j’ai passé plus de 50 ans à me lever à 6 heures du matin pour faire des films, et je ne me débarrasse pas de mon réveil ! dit Caïn.

« Spirited » est une comédie musicale basée sur « A Christmas Carol » de Charles Dickens.