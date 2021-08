Ryan Reynolds révèle une farce hilarante avec Hugh Jackman qu’il n’a jamais suivie

in

Si vous êtes une personne à noter le débat « merde contre caca », Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont comptés dans cet ordre spécifique. Mais au-delà de ce problème, “le grand gars” de Free Guy a encore une fois livré une méthode de vengeance tordue de manière créative, qui aurait nécessité soit la valeur d’un Deadpool de blessures mineures, soit beaucoup de temps et de patience. Quoi qu’il en soit, c’est encore un autre exemple de l’amusement que Reynolds et Jackman s’amusent avec cette querelle particulière.