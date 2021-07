Ryan Reynolds rompt de manière hilarante “Question” avec Hugh Jackman

BATEMAN : Que s’est-il passé, qui a énervé quelqu’un ?

REYNOLDS : Tu sais que Hugh Jackman est… Je ne devrais vraiment pas dire ça, mais il… il fait passer la gentillesse pour un meurtre. Je veux dire qu’il est vraiment le gars le plus gentil que vous ayez jamais rencontré. Et ça me rend parfois dingue.

BATEMAN : Cependant…

REYNOLDS : Non, il n’y a pas de mais, malheureusement. Il est vraiment la vraie affaire.

BATEMAN : Vous doutez de la sincérité de sa gentillesse.

REYNOLDS : Non, c’est juste exaspérant parce que je veux…

ARNETT : Parce que c’est tellement réel.

BATEMAN : Je l’ai compris.

REYNOLDS : Non, je veux avoir le sentiment de bien-être que possède Hugh Jackman.

BATEMAN : Et cela se transforme en colère pour vous.

REYNOLDS: Je veux comprendre cela dans une certaine mesure, alors nous détestons parfois et nous attaquons aux choses que nous ne pouvons pas comprendre.

BATEMAN : Mmh.

REYNOLDS: J’ai donc tendance à détester et à m’en prendre à Hugh, et il rend la pareille bien sûr parce qu’il n’est rien si ce n’est un sportif. Et c’est un peu ça. Mais en réalité, il est comme mon sherpa de la vie. C’est l’un des meilleurs gars que je connaisse.