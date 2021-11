Ryan Reynolds jaillit de Blake Lively au WSJ. Prix ​​de l’innovateur

Ryan Reynolds certainement, peut-être cloué son discours.

Le lundi 1er novembre, l’acteur de Deadpool est sorti avec style pour assister au WSJ. Magazine Innovator Awards au MOMA à New York. Ryan, qui a été honoré en tant qu’innovateur en matière de divertissement et d’entrepreneuriat, a rendu un hommage chaleureux à sa femme, Blake Lively-avec qui il partage des filles, James, 6, Inès, 5 et Betty, 2.

« Je veux remercier ma femme, Blake », s’est exclamé l’acteur. « C’est un génie, c’est une femme de la Renaissance et elle me pousse d’une manière que je n’aurais jamais imaginée être poussée. »

À la manière de Ryan, il a lancé une blague et a plaisanté en disant que la dernière moitié de son cri à Blake sonnait « comme un rapport de police ».

L’humour mis à part, la star de Free Guy a admis qu’il était humilié d’être reconnu par la publication.

« Merci au Wall Street Journal », a-t-il déclaré. « Être dans cette pièce avec ces lauréats, sans parler de quelque catégorie que ce soit, est tout simplement complètement et complètement fou. »