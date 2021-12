Ryan Reynolds a fait carrière grâce à son sens de l’humour, et son ancien travail est la cible de sa dernière publicité. Reynolds, qui détient une participation dans Mint Mobile, est apparu dans la dernière campagne publicitaire de l’entreprise, faisant la promotion de son contrat « Achetez 3 mois, obtenez 3 mois gratuits », plaisantant en disant qu’il sait une chose ou deux sur les « mauvais contrats effrayants ». Le contrat évoqué par Reynolds est son implication dans un film de 2000 intitulé Boltneck, qui est une version moderne de Frankenstein.

Boltneck mettait en vedette Matthew Lawrence dans le rôle de Frank Stein, un étudiant qui reçoit le cerveau d’un tueur en série après avoir subi un accident anormal en tombant dans une piscine sans eau. Reynolds a joué un rôle de soutien, et dans les clips parsemés dans la publicité Mint, ce n’était pas exactement du grand art.

Reynolds a récemment annoncé son intention de prendre du recul et les fans se demandent comment la star de Red Notice prévoit de passer ce temps supplémentaire. Le père de trois enfants a hâte de passer plus de temps avec ses filles, qu’il partage avec sa collègue star Blake Lively. Reynolds ne prévoit pas de faire un autre film avant la fin de l’année prochaine.

Lors de la première de Red Notice, Reynolds a déclaré à PEOPLE qu’il ne voulait pas manquer de voir grandir James, 6 ans, Inez, 5 ans et Betty, 2 ans. « Nous voulons tous être ensemble pendant cette période. Nos enfants sont encore assez jeunes et je ne veux pas manquer ça », a déclaré la star de Free Guy. Il a fait un commentaire similaire à Access Hollywood mercredi, notant que leurs trois filles « grandissent plus vite que le temps et l’espace ne l’auraient suggéré, donc je veux être là … Je veux passer du temps avec elles ».

Reynolds n’a pas l’intention de s’en aller complètement. Il a dit qu’il pourrait reprendre le tournage d’un projet d’ici la fin de l’été 2022. De plus, il n’aura vraiment pas l’impression de faire une pause pour ses fans. Red Notice, qui met en vedette Gal Gadot et Dwayne « The Rock » Johnson, a frappé Netflix le 12 novembre. Il a également récemment filmé Spirited, une version musicale d’une histoire de Charles Dickens réalisée par Sean Anders et John Morris. Le film, qui met également en vedette Octavia Spencer et Will Ferrell, n’a pas encore de date de sortie.