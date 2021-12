Ryan Reynolds s’en prend après que Betty White ait remué des souvenirs de relation avant son 100e anniversaire

Ryan Reynolds ne peut tout simplement pas laisser partir Betty White. Dans une interview hilarante avant son 100e anniversaire, White a parlé de sa partenaire de The Proposal et a plaisanté en disant qu’il avait toujours eu le béguin pour elle. « J’ai entendu dire que Ryan ne pouvait pas se remettre de son truc pour moi », a-t-elle dit à PEOPLE. « Mais Robert Redford est l’élu. »

Reynolds a longtemps plaisanté en disant que White était son ex-petite amie, et il a répondu à l’interview de White sur Twitter avec sa signature sarcastique. « J’en ai vraiment marre que les médias exploitent les relations passées juste pour générer des clics », a-t-il tweeté. Reynolds a également contribué à l’interview sur White aux côtés de sa co-vedette Sandra Bullock, affirmant qu’il était fan des Golden Girls « d’aussi loin que je me souvienne ».

J’en ai vraiment marre que les médias exploitent les relations passées juste pour générer des clics. https://t.co/xV8v2vVvXB – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 30 décembre 2021

« J’ai entendu dire que les scripts de Golden Girls ne faisaient que 35 pages, ce qui est logique car beaucoup de rires viennent de Betty qui regarde simplement ses camarades de casting », a déclaré Reynolds. Il a également plaisanté en disant que White était « un Capricorne typique. Il dort toute la journée. Il sort toute la nuit pour boire et grignoter des hommes ».

Bullock avait des choses tout aussi aimables à dire sur White et leur travail ensemble sur The Proposal. « Le timing n’est pas facile dans la comédie, car vous devez naviguer dans le timing des autres. Betty pivote comme je ne l’ai jamais vu, ce qui donne l’impression que c’est transparent », s’est exclamée la star d’Impardonnable. « Le reste d’entre nous reste silencieux et prie pour que nous ne soyons pas coupés de la scène. »

White célèbre son 100e anniversaire le 17 janvier 2022, et elle le rappelle avec Betty White: 100 Years Young – A Birthday Celebration, un événement Fathom d’une journée que les fans peuvent vivre dans les théâtres. L’événement couvrira la vie, la carrière et le plaidoyer de White, et donnera aux fans un aperçu de sa fête d’anniversaire étoilée.

La liste des invités pour la fête d’anniversaire de White comprend Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin Manuel-Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick et Jennifer Love Hewitt. « Qui n’aime pas une fête ?!? Celle-ci va être géniale », a déclaré White dans un communiqué.