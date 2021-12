Ryan Reynolds trolls à nouveau Peloton après la mort choquante de la renaissance de « Sex and the City »

Ryan Reynolds a sauté sur l’occasion de se moquer à nouveau de Peloton, cette fois après que la société a étonnamment permis à son produit de jouer un rôle dans la mort d’un personnage de Sex and the City. Après la mort d’un personnage alors qu’il utilisait le populaire vélo stationnaire de Peloton lors de la première de And Just Like That…, les actions de la société ont soudainement chuté. Dans une vidéo préparée pour la page Instagram de Reynolds, la star de Sex and the City Chris Noth et l’instructeur Peloton Jess King se sont réunis tandis que Reynolds a énuméré les points positifs de l’utilisation régulière du vélo stationnaire.

Dans le spot de 30 secondes, Noth et King trinquent à de « nouveaux commencements » près d’une cheminée. « Allons-nous faire un autre tour ? La vie est trop courte pour ne pas le faire », a déclaré Noth avant que les deux ne rient. La narration de Reynolds est ensuite arrivée, l’acteur de Deadpool notant que « Et juste comme ça, on a rappelé au monde que le cyclisme régulier stimule et améliore votre cœur, vos poumons et votre circulation tout en réduisant votre risque de maladie cardiovasculaire. Le cyclisme renforce vos muscles cardiaques, abaisse le pouls au repos et réduit les niveaux de graisse dans le sang. » A la fin, Reynolds a assuré « qu’il est vivant » après avoir fait du vélo.

Dans le premier épisode de And Just Like That…, une suite de Sex and the City, Carrie (Sarah Jessica Parker) a laissé son mari Mr. Big (Noth) à la maison pour faire de l’exercice sur son vélo Peloton. Il a également un instructeur préféré, joué par King. Après l’entraînement, Big a eu une crise cardiaque. Quand Carrie est rentrée à la maison, elle l’a trouvé dans la salle de bain avec la douche en marche, et il est mort dans ses bras. Les téléspectateurs ont immédiatement réalisé que cela n’avait pas l’air bien pour Peloton.

L’entreprise s’est également rendu compte que ce n’était pas beau. La porte-parole de Peloton, Denise Kelly, a déclaré à BuzzFeed News qu’ils savaient que HBO utiliserait un vélo Peloton dans And Just Like That… mais ne savait pas comment. « Pour des raisons de confidentialité, HBO n’a pas divulgué à l’avance le contexte plus large entourant la scène à Peloton », a déclaré Kelly.

Peloton a également fourni à BuzzFeed une déclaration de Suzanne Steinbaum, une cardiologue qui siège au conseil consultatif sur la santé et le bien-être de l’entreprise. Steinbaum a souligné que M. Big menait un « style de vie extravagant », qui a joué un rôle dans sa mort. « Ces choix de mode de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur important, étaient la cause probable de sa mort. Conduire son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque », a déclaré Steinbaum.

Ce n’est pas le premier cauchemar du Peloton auquel Reynolds a pesé. En 2019, la publicité de vacances de la société mettait en vedette l’actrice Monica Ruiz, qui avait l’air effrayée après que le mari de son personnage lui ait offert un vélo Peloton. Reynolds a engagé Ruiz pour jouer dans une publicité pour Aviation Gin qui servait de suite non officielle à la publicité Peloton. Ruiz et Reynolds sont même apparus ensemble au Today Show pour parler du spot Aviation Gin.