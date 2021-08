Ryan Reynolds tweete d’excellentes nouvelles sur les plans de Disney pour la suite de “Free Guy”

Free Guy de Ryan Reynolds n’a même pas terminé son premier week-end dans les salles et la star a déjà dit qu’une suite pourrait arriver. Free Guy est finalement sorti en salles vendredi après avoir été fréquemment retardé pendant la pandémie de coronavirus. Il aurait rapporté 10,5 millions de dollars lors de sa première journée complète dans les salles et devrait terminer le week-end avec environ 26 millions de dollars.

“Aaaannnnd après 3 ans de messagerie Free Guy en tant que film IP original, Disney a confirmé aujourd’hui qu’ils voulaient officiellement une suite. Woo hoo”, a tweeté Reynolds, ajoutant le hashtag “#irony”. Il a inclus un GIF du personnage de Taika Waititi, Antwan, qui a utilisé l’expression “Albequerque Boiled Turkey” dans le film. “Si cela ne s’appelle pas, Albuquerque Boiled Turkey, nous avons échoué”, a ajouté Reynolds dans un tweet de suivi.

S’il ne s’appelle pas « Dinde bouillie d’Albuquerque », nous avons échoué. – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 14 août 2021

Free Guy était censé sortir en salles l’année dernière, mais il a été retardé jusqu’à cette année en raison de la pandémie. Il a été réalisé par Shawn Levy (Nuit au musée) et met en vedette Reynolds en tant que personnage non jouable dans un jeu vidéo en monde ouvert qui devient un héros après qu’Antwan ait décidé de supprimer sa création. Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar et Joe Keery sont également à l’affiche.

Le film a été produit par 20th Century Studios avant que Disney ne finalise son acquisition de 20th Century Fox. Grâce à cela, Disney était lié aux précédents accords de distribution signés par Fox. Free Guy sera exclusivement dans les cinémas pendant 45 jours, contrairement à Disney’s Black Widow, Cruella et Jungle Cruise, qui ont sorti Disney + Premier Access le même jour qu’ils sont sortis en salles. Lors d’un appel aux résultats de Disney avec des analystes jeudi, le PDG de Disney, Bob Chapek, a confirmé qu’ils devaient sortir Free Guy uniquement dans les salles, rapporte Variety.

Une fois que la fenêtre théâtrale de Free Guy est ouverte, ne vous attendez pas à ce qu’elle arrive bientôt sur Disney +. Il y a des années, Fox a signé un accord avec les prédécesseurs de WarnerMedia pour faire de HBO le foyer exclusif du premier foyer de télévision payante des sorties en salles. La dernière fois que Fox a prolongé l’accord, c’était en 2012, et il n’expire qu’en 2022. Le film d’animation Ron’s Gone Wrong, Ridley Scott’s The Last Duel et le remake de West Side Story de Steven Spielberg relèvent également de cet accord.

Il n’est pas non plus clair si Free Guy rejoindra HBO Max et HBO une fois la fenêtre de cinéma de 45 jours terminée. Disney pourrait également le sortir sur Blu-Ray et DVD avant qu’il n’atteigne HBO Max. Disney n’a ” rien confirmé au-delà de la date de sortie en salles à ce stade ” pour le film de Reynolds, a déclaré un porte-parole à Variety.

Free Guy joue dans 4 100 cinémas aux États-Unis. Il a rapporté 2,2 millions de dollars jeudi et 10,5 millions de dollars vendredi, rapporte Deadline. Il devrait maintenant atteindre 26,4 millions de dollars d’ici la fin du week-end. Bien que ce soit plus que prévu, Free Guy n’était pas bon marché à fabriquer. Il aurait coûté jusqu’à 125 millions de dollars.