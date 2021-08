Ryan Seacrest, Luke Bryan, Katy Perry et Lionel Richie sont officiellement de retour pour la saison 20 ⋆ .

Lorsque American Idol reviendra pour sa 20e saison au total (et la cinquième sur ABC) au printemps 2022, tous les visages familiers seront à la table du juge et à l’hébergement.

Les juges Luke Bryan, Katy Perry et Lionel Richie, ainsi que l’animateur Ryan Seacrest, sont tous officiellement de retour au concours de chant. De plus, la tournée d’auditions virtuelles en direct, Idol Across America, revient dans les 50 États à partir du vendredi 6 août. (Parmi les espoirs de la tournée de la saison dernière se trouvait la gagnante de la saison 4, Chayce Beckham.)

“Luke, Katy, Lionel et Ryan sont des icônes de la musique et de l’industrie qui sont devenues synonymes d’Idol sur ABC”, a déclaré Rob Mills, vice-président exécutif, Unscripted and Alternative Entertainment, Walt Disney Television, dans un communiqué. « Leur puissance de star est inégalée et leur soutien est un cadeau pour nos concurrents qui ont profondément bénéficié de leur sagesse au cours des quatre dernières saisons, et ils sont prêts à recommencer. Alors que nous commençons une saison mémorable, je pense qu’il est sûr de dire que cette équipe de rêve a officiellement cimenté son héritage sur Idol. »

“American Idol est toujours l’émission musicale originale qui crée véritablement des superstars et continue d’évoluer pour permettre à de vrais artistes de réussir dans cette entreprise unique”, a ajouté la productrice exécutive et showrunner Megan Wolflick. « La chimie et la passion qu’apportent Katy, Luke, Lionel et Ryan sont sans égal. Nous ne pourrions pas être plus ravis qu’ils reviennent pour cette 20e saison emblématique à la recherche des nouveaux talents les plus frais que cette nation a à offrir.

American Idol a diffusé ses 15 premières saisons sur Fox. ABC a ensuite commencé à le diffuser en 2018. Il est produit par Fremantle et Industrial Media’s 19 Entertainment. Aux côtés de Wolflick en tant que producteurs exécutifs, Jennifer Mullin de Fremantle et Eli Holzman et Aaron Saidman de 19 Entertainment.

American Idol, Saison 20, Printemps 2022, ABC

