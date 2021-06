Cette semaine, tout a changé en Live ! Avec Kelly et Ryan Seacrest et Kelly Ripa, les deux ont partagé des regards sur le retour à la normale, qui comprenaient deux chaises placées l’une à côté de l’autre sur le plateau. Les choses ne sont pas totalement revenues à “l’ancienne” normale, comme l’a dit Seacrest, étant donné que ceux sur le plateau qui ne sont pas à l’antenne sont toujours masqués, mais les mesures de distanciation sociale semblent avoir été assouplies.