Ryan Seacrest Show pour le Nouvel An 2022 : Comment le regarder ?

. Vous voulez profiter de l’émission télévisée « Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest 2022 sur ABC ? Voici comment procéder.

Ce soir, ABC présentera « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve with Ryan Seacrest 2022 » pour célébrer le Nouvel An et faire ses adieux à 2021. L’événement commence à 20 h HE / PT sur ABC, puis se poursuit tout au long de la nuit, y compris pendant la célébration de minuit de la côte ouest.

Si vous n’avez pas de câble, voici quelques options pour regarder la diffusion en direct de « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve » en ligne :

Vous pouvez regarder une émission en direct d’ABC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 100 autres chaînes de télévision sur FuboTV, que vous pouvez utiliser gratuitement avec un essai de sept jours ici :

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, Vous pouvez regarder « » Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve » en direct sur l’application FuboTV , qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou X/S Series, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (tel qu’un téléviseur Sony ou Nvidia Shield ), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, FuboTV est livré avec 250 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction d’analyse de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des nouvelles émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus).) de votre conclusion , même si vous ne les enregistrez pas.

DirecTV Stream (anciennement AT&T TV) propose quatre bouquets de chaînes différents : « Divertissement », « Choix », « Ultimate » et « Premier ». ABC (en direct sur la plupart des marchés) est inclus dans tous, mais vous pouvez choisir n’importe quel forfait et module complémentaire avec votre essai gratuit de 14 jours.

Veuillez noter que l’essai gratuit n’est pas annoncé comme tel, mais le montant dû aujourd’hui sera de 0 $ lors de l’inscription. Si vous regardez sur votre ordinateur, téléphone ou tablette, vous ne serez pas facturé pendant 14 jours. Si vous regardez sur un appareil de streaming sur votre téléviseur (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), vous serez facturé le premier mois, mais vous pouvez toujours obtenir un remboursement complet si vous annulez avant 14 jours :

Une fois que vous vous êtes inscrit à DirecTV Stream, vous pouvez regarder « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve » en direct sur l’application DirecTV Stream , qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, tout appareil Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou Android tablette. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web DirecTV Stream.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, DirecTV Stream est également livré avec 20 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à des heures illimitées).

Vous pouvez regarder une diffusion en direct d’ABC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 65 chaînes de télévision sur Vidgo, avec un essai gratuit de sept jours :

Une fois que vous vous êtes inscrit à Vidgo avec Live TV, vous pouvez regarder « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve » en direct sur l’application Vidgo, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou X/S Series, PlayStation 4 ou 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de Vidgo.

Vous pouvez regarder une diffusion en direct d’ABC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 65 chaînes de télévision via Hulu With Live TV, qui inclut désormais également ESPN + et Disney + dans le cadre de son forfait spécial :

Une fois que vous vous êtes inscrit à Hulu avec Live TV, vous pouvez regarder « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve » en direct sur l’application Hulu, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou X/S Series, PlayStation 4 ou 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web Hulu.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Hulu avec Live TV est livré avec sa vaste bibliothèque à la demande (qui comprend la plupart des émissions après la diffusion) et 50 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à « Enhanced Cloud DVR » vous donnant 200 heures d’espace DVR et la possibilité d’avancer rapidement dans les publicités).

Le réveillon du Nouvel An de ‘Dick Clark’ 2022

L’événement du réveillon du Nouvel An commence à 20 h HE / PT. Ryan Seacrest sera l’hôte de la célébration montrant la descente de la sphère à Times Square. L’émission se poursuivra jusqu’à 2 heures du matin HE afin que les téléspectateurs puissent regarder les célébrations dans le monde entier.

Cette année marque le 50e anniversaire de « Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve ». Seacrest a rejoint Clark en tant que co-hôte en 2006, a rapporté USA Today, et a ensuite été nommé hôte à temps plein en 2007. Clark est décédé en 2012, mais l’événement porte toujours son nom.

Un communiqué de presse sur l’événement a noté que LL Cool J interprétera leurs tubes sur la scène NYRE, et Chloe interprétera « Have Mercy » devant la foule de Times Square. Journey présentera une collection de ses tubes et Karol G donnera le coup d’envoi des festivités. À la Nouvelle-Orléans, Billy Porter interprétera un nouveau single, ainsi qu’un « aperçu d’un futur classique » sur le navire Louis Armstrong.

Les performances musicales de Los Angeles comprendront Avril Lavigne, Travis Barker, Big Boi avec Sleepy Brown, AJR et Daisy the Great, French Montana, Don Omar, Macklemore et Ryan Lewis, Maneskin, Masked Wolf, Walker Hayes, OneRepublic et bien plus encore…

Ciara et D-Nice animeront la soirée de Los Angeles, avec Ryan Seacrest à Times Square et Liza Koshy. Billy Porter co-animera de la Nouvelle-Orléans et Roselyn Sánchez co-animera de Porto Rico. Cela marque le début du premier compte à rebours en espagnol de l’émission.

De plus, Jessie James Decker annoncera le Powerball annuel « Premier millionnaire de l’année ». Cela sera annoncé peu après minuit à New York.

Le communiqué de presse notait : « L’émission de l’année dernière a dominé les livraisons combinées de ses concurrents en streaming de 7,0 millions de téléspectateurs au total et de 63 % avec des adultes âgés de 18 à 49 ans. Avec une augmentation à deux chiffres d’une année sur l’autre, la diffusion nocturne de l’année dernière a attiré 18,4 millions de téléspectateurs au total. Classé comme le spécial musical le mieux noté de 2020 chez les adultes de 18 à 49 ans ».

USA Today a rapporté que la célébration aura lieu malgré la variante omicron. Seacrest a déclaré que les rues vides de l’année dernière « l’avaient vraiment choqué émotionnellement ».