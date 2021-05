Ryan Sessegnon, prêteur de Tottenham, insiste sur le fait que les entreprises de médias sociaux doivent se montrer plus sévères face au racisme après le boycott et révèle la réponse touchante de Hoffenheim aux abus

Ryan Sessegnon a exhorté les entreprises de médias sociaux à imposer des sanctions plus sévères aux personnes qui envoient des abus racistes aux joueurs sur leurs plateformes.

Cela vient après que les clubs de football et les instances dirigeantes anglais, aux côtés de diffuseurs comme talkSPORT, aient organisé un boycott des médias sociaux de quatre jours en réponse au nombre croissant de joueurs qui ont été victimes d’abus racistes en ligne.

Sessegnon est prêté à Hoffenheim depuis Tottenham

Les équipes de l’EFL Swansea City et Birmingham City aux côtés des champions écossais, les Rangers, ont tous boycotté les réseaux sociaux au cours du mois dernier, tandis que la légende d’Arsenal, Thierry Henry, a supprimé tous ses comptes sur Facebook, Instagram et Twitter.

La dernière affaire très médiatisée impliquait Tyrone Mings et Sessegnon d’Aston Villa, qui est prêté à Hoffenheim cette saison par Tottenham Hotspur, a également été victime d’abus racistes en novembre dernier.

Maintenant, le jeune homme de 20 ans veut voir les entreprises de médias sociaux réprimer les abus sur leurs plates-formes.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Sessegnon a déclaré: «Faire ce type de boycott est un pas en avant pour montrer que nous sommes conscients et que nous n’allons plus le tolérer. C’est un pas dans la bonne direction et nous verrons si cela s’améliore à l’avenir.

Sessegnon a dénoncé les abus racistes dans le passé

«Il y a, évidemment, d’autres choses pour faire disparaître cette question, mais cela va prendre du temps, comme nous le savons.

«Il doit y avoir des sanctions plus sévères et des peines plus sévères. Premièrement, un plan doit être mis en place sur la façon dont vous créez même ces comptes. Quelqu’un doit être tenu responsable.

«Il doit y avoir quelque chose de mis en place où vous ne pouvez pas créer ces faux comptes et ne pouvez pas créer ces comptes de pêche à la traîne pour envoyer un message à n’importe qui. Il faut une base de sécurité plus solide en termes d’identification pour créer ces comptes. »

Sessegnon a été soutenu par Hoffenheim et le club parent des Spurs lorsqu’il a été victime d’abus racistes en ligne en novembre dernier.

Le football anglais a récemment organisé un boycott des réseaux sociaux

La partie allemande, cependant, est allée plus loin, l’équipe de Hoffenheim célébrant le poing serré après que Mu’nas Dabbur ait ouvert le score contre Slovan Liberec en Ligue Europa, un mouvement qui a touché Sessegnon.

«C’était énorme. Juste après que cela se soit produit, Hoffenheim a mis sur ses réseaux sociaux l’image de tout le monde levant le poing et cela m’a touché », dit-il.

«C’était génial de leur part. J’ai eu le soutien des joueurs, du staff et de toutes les personnes impliquées dans le club. Cela m’a beaucoup touché pour être honnête.