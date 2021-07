Ryan Sessegnon s’apprête à rester à Tottenham alors que Nuno Espirito Santo est «excité» de travailler avec le défenseur après avoir tenté de le signer pendant qu’il était en charge des Wolves

Ryan Sessegnon ferait partie des plans de la première équipe du nouveau patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo.

Le joueur de 21 ans a passé la campagne 2020/21 en prêt avec Hoffenheim après avoir lutté pour un temps de jeu régulier lors de sa première saison aux Spurs.

.

Sessegnon a fait 29 apparitions pour Hoffenheim la saison dernière

Cependant, après la nomination de Nuno au poste de patron de Tottenham, Football.London affirme que l’entraîneur portugais est ” ravi ” de travailler avec Sessegnon.

Le rapport ajoute que Nuno a tenté de signer Sessegnon à plusieurs reprises au cours de son mandat de quatre ans à la tête des Wolves.

Le défenseur polyvalent, qui a rejoint Tottenham pour 25 millions de livres sterling de Fulham en 2019, a marqué deux buts et enregistré trois passes décisives en 29 apparitions pour Hoffenheim la saison dernière.

Maintenant, Sessegnon semble prêt à concourir pour une place de titulaire avec Sergio Reguilon et Ben Davies, mais est également capable de jouer plus en avant.

Plus tôt cette année, Sessegnon a révélé qu’il demanderait un autre prêt si ses chances en équipe première ne s’amélioraient pas à Tottenham.

.

Nuno pourrait relancer la carrière de Sessegnon à Tottenham dans les prochains mois

Il a déclaré: “Mon objectif est de retourner aux Spurs et d’essayer de percer dans cette équipe et de jouer et de me faire une figure dans l’équipe.

“Mais si ce n’est pas possible la saison prochaine ou à l’avenir, je veux bien sûr retourner dans une ligue ou un club pour retrouver cette expérience.

«Je dirais à tout jeune joueur d’aller l’essayer.

“Essayez une culture différente, une ligue différente, une langue différente et n’ayez pas peur car c’est une excellente opportunité.”