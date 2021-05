Ryan Sessegnon soutient le patron de Fulham, Scott Parker, pour un poste à Tottenham et envisage une action en équipe première aux Spurs après la sortie de Jose Mourinho

Le chemin vers la Bundesliga a été bien tracé pour les talents anglais ces dernières années et un déménagement en Allemagne est quelque chose que Ryan Sessegnon n’a aucun regret.

Le joueur de 20 ans, qui a fait irruption sur la scène à l’adolescence à Fulham, a rejoint Hoffenheim en prêt de Tottenham Hotspur l’année dernière et il est juste de dire qu’il a retrouvé son fanfaron.

.

Sessegnon n’est pas le premier jeune Anglais à chercher du temps de jeu en Bundesliga

«J’ai remarqué un changement en moi et en ce que je suis avec les autres», dit-il alors que nous nous asseyons pour discuter, virtuellement, sur Zoom, dans une saison où le jeune anglais s’est imposé comme un élément clé de l’équipe de Hoffenheim. , marquant deux fois en 26 apparitions dans toutes les compétitions.

Maintenant, alors que la saison touche à sa fin, Sessegnon a l’intention de revenir à Tottenham, qui a payé 25 millions de livres sterling pour ses services en août 2019 et sera sous une nouvelle direction cet été après le limogeage de Jose Mourinho lors de la préparation de la Coupe Carabao. final.

De nombreux noms ont été associés au hotseat de Tottenham ces dernières semaines, mais si Sessegnon avait son chemin, il chercherait à ramener son ancien patron de Fulham – et ancien milieu de terrain des Spurs – Scott Parker au nord de Londres.

Lorsque talkSPORT a mis les liens Parker à Sessegnon, il a déclaré: «Ce serait très bien!

«Tout le monde connaît la relation que j’ai avec Scott. C’est un gars de haut niveau, un homme de haut niveau et un entraîneur de haut niveau. C’est juste un type génial.

.

Parker, un ancien joueur de Tottenham, a impressionné pendant son mandat à la tête de Fulham

«J’ai joué avec lui lors de sa dernière saison, je pense dans le football professionnel et ma première. C’est quelqu’un qui a évidemment toujours cru en moi aussi.

“Ils [Fulham] ont obtenu des résultats fantastiques contre certaines des grandes équipes où d’autres équipes n’auraient pas pensé qu’elles obtiendraient ce type de points. Scott leur a fait jouer le bon type de football; c’est ce que j’admire chez lui.

«Il a évidemment une philosophie du jeu et s’y tient et tous les joueurs y adhèrent. Récemment, cela n’a pas été si bon pour eux en termes de résultats, mais je pense que les performances et l’effort sont toujours là.

«J’espère qu’ils [Fulham] sortez toujours de la situation dans laquelle ils se trouvent et restez debout, bien sûr. Comme tu le dis, c’est un club qui est très proche de moi et j’espère qu’ils le feront.

. – .

Sessegnon est devenue une jeune étoile brillante à Fulham

«À certains égards, je ne me suis même pas vraiment lancé aux Spurs. Ça a été stop-start depuis que j’y suis.

“Je suis arrivé [to Spurs] et [Mauricio] Pochettino était là. Je viens de rentrer d’une blessure, puis il a été limogé et Mourinho est entré et j’ai été envoyé en prêt. Ça a été mouvementé et ça s’arrête et recommence. Comme tu le dis, c’est un nouveau départ pour moi de revenir en arrière et de montrer ce que je peux faire. “

Il y a un contingent anglais croissant actuellement en Allemagne, avec Jude Bellingham ainsi que Jadon Sancho au Borussia Dortmund, Demarai Gray au Bayer Leverkusen et Reece Oxford à Augsbourg.

Depuis le déménagement choc de Sancho de Manchester City à Dortmund en 2017, de plus en plus de talents anglais ont franchi le pas et ont rejoint la Bundesliga, les clubs allemands apparemment plus disposés à donner aux jeunes joueurs du temps de jeu régulier dans une ligue d’élite.

. – .

Sessegnon n’a pas encore eu beaucoup de chance aux Spurs

Non seulement Sessegnon a obtenu des minutes régulières, mais il a également été forcé de mûrir car il vit loin de sa famille et de ses amis qui ne peuvent pas le voir physiquement en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

En tant que tel, il a joué avec une liberté et une confiance nouvelles dans une ligue qui embrasse de jeunes talents, c’est pourquoi Sessegnon pense que Hoffenheim était le coup parfait à ce stade de sa carrière, en particulier avec le style de jeu de l’équipe sous l’entraîneur-chef Sebastian. Hoeness.

«Ça a été très bien», dit Sessegnon.

«Difficile, mais d’une manière positive. Je m’améliore chaque jour.

«Je devais juste avoir une conversation avec moi-même, pour être honnête avec vous, et vraiment trouver une équipe qui me convenait le mieux et bien sûr, avec le jeune entraîneur ici, qui est très bon avec les jeunes joueurs, c’était l’une des les principales raisons pour lesquelles je suis venu ici.

«La façon dont nous jouons ici avec les cinq et les quatre, nous pouvons la changer et je pense que cela convient aussi à ma façon de jouer. C’est aussi une équipe basée sur la possession, ce qui est évidemment bon et la bonne façon de jouer au football à mon avis. Ce sont de petits facteurs ajoutés qui ont aidé à prendre ma décision et c’était assez facile.

«Tout le monde sait que j’ai joué avec Howie [Havard Nordtveit] à Fulham et il a été l’un de ceux qui m’ont très bien accueilli quand je suis venu ici.

.

Sessegnon a acquis beaucoup d’expérience contre une opposition de premier ordre

«Quand on parlait de mon prêt, il y avait quelques joueurs à qui j’ai parlé. J’ai parlé à Serge Aurier et Moussa Sissoko, qui connaissaient ma situation concernant le prêt. Ils m’ont également encouragé à essayer à l’étranger et à voir à quoi cela ressemblait. Si c’était un club où vous pouvez aller et obtenir des minutes, pourquoi n’iriez-vous pas? C’était aussi un coup de pouce pour moi.

«Mourinho m’envoyait un message lorsque je suis arrivé ici pour la première fois et me demandait: ‘Comment ça se passait?’ et me félicitant pour les premiers matchs auxquels j’ai joué quand j’étais ici. Côté joueur, je reste beaucoup en contact avec Eric Dier, Dele Alli & Steven Bergwijn. Tout au long de la saison, nous sommes restés en contact. »

A propos du départ de Mourinho du nord de Londres, Sessegnon ajoute: «C’était un très bon manager. Très tactique. Un coach très sérieux, mais en même temps, vous pourriez aussi rire et plaisanter au bon moment.

“Évidemment, [he’s] un gagnant en série, bien sûr. Je n’ai pas eu trop d’occasions de jouer avec lui, mais d’après ce que j’ai vu de ce que je faisais à l’entraînement, il est très intelligent dans ce qu’il veut faire et dans la mise en place de ses équipes.

Au cours de sa carrière relativement courte à ce jour, le jeune homme a joué le côté gauche en tant qu’ailier, ailier arrière et arrière latéral, citant auparavant Gareth Bale et Luke Shaw comme modèles.

. – .

Sessegnon a été un habitué de la jeunesse anglaise

À long terme, cependant, l’arrière gauche est le poste que Sessegnon veut posséder et étant donné la volonté de Gareth Southgate de donner une chance aux jeunes, le joueur de 20 ans a également l’œil sur un appel en Angleterre.

«À plus long terme, je me vois comme un arrière gauche, simplement parce que je sens que c’est la position dans laquelle je me sens le plus à l’aise», at-il conclu.

«C’est une position d’où je sens que je peux attaquer et aussi défendre, ce que j’ai essayé d’améliorer depuis que je suis ici.

«Si nous parlons à nouveau à tout moment l’année prochaine, j’espère jouer pour les Spurs et jouer en Premier League. Entrer dans et autour de l’équipe d’Angleterre est également l’un de mes objectifs. Je veux juste bien jouer et revenir au Ryan Sessegnon que la plupart des gens connaissent. Mais pour moi maintenant, il s’agit juste de terminer la saison en force avec Hoffenheim.