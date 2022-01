Ryan Shawcross a eu le « look le plus sale de tous les temps » de Cristiano Ronaldo à Manchester United alors que la légende de Stoke annonce sa retraite après une blessure au dos de fin de saison à l’Inter Miami de David Beckham

Ryan Shawcross a annoncé sa retraite du football, mettant fin à ses 16 ans de carrière de joueur.

Le joueur de 34 ans a subi une blessure au dos mettant fin à la saison en jouant pour l’Inter Miami de David Beckham en août.

Shawcross avait rejoint l’Inter Miami en février 2021

Shawcross est une légende de Stoke, jouant plus de 400 fois pour le club

« Malgré l’arrêt de ma carrière de joueur en raison d’une blessure, ma passion pour le jeu est toujours intacte, et après avoir obtenu mes licences d’entraîneur, j’ai hâte de poursuivre une carrière d’entraîneur », a déclaré Shawcross à intermiamicf.com.

«Je tiens à remercier toute l’organisation de l’Inter Miami CF et la base de fans pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte de venir ici, je tiens également à remercier les fans de Stoke City pour leur soutien.

« Dernier point mais non le moindre, remercier ma femme et mes enfants d’avoir été un pilier tout au long de ma vie. »

L’arrière central est peut-être mieux connu pour avoir passé 14 ans à Stoke, jouant plus de 400 fois pour le club.

Sa carrière a commencé à Manchester United, où il n’a joué que deux fois pour le club.

Shawcross est passé par l’académie de Man United

Ronaldo a eu peu de patience lorsque Shawcross l’a rejoint à l’avant

C’est lors de cette deuxième apparition dans un match de Coupe de la Ligue que Sir Alex Ferguson l’a lancé et l’a placé aux côtés de Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney.

Ce match a eu lieu en 2006 contre Southend, avec les Red Devils menés 1-0, Fergie l’a envoyé dans les dernières minutes.

« J’ai fait ma deuxième apparition pour Man Utd sans jamais vraiment m’être entraîné avec la première équipe », a déclaré Shawcross en 2019.

« Je suis entré à Southend et Fergie m’a dit ‘Vas-y devant, va jouer contre Ronaldo et Rooney.’

« Alors j’ai couru et ils m’ont regardé et ils ne savent pas vraiment qui je suis parce que je ne me suis jamais vraiment entraîné avec eux et je me suis dit: » Je joue juste contre toi.

« Ronaldo m’a donné le regard le plus sale que j’aie jamais vu.

« Je ne pense pas qu’il me connaîtrait maintenant pour être honnête. »

