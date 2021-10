Cela fait près de quatre ans qu’un tacle apparemment bénin de la NFL n’a changé le cours de la vie de Ryan Shazier.

Cela fait 13 mois que le double secondeur du Pro Bowl a officiellement mis fin à sa carrière dans la NFL des années plus tôt que prévu.

Une étoile montante avec les Steelers de Pittsburgh lorsqu’il a subi une contusion à la colonne vertébrale en 2017 qui a soulevé des doutes s’il marcherait à nouveau un jour, Shazier devrait se préparer cette semaine pour une confrontation de l’AFC Nord avec les Browns de Cleveland. Au lieu de cela, il se prépare pour la sortie en novembre de « Walking Miracle », un livre qui détaille son parcours de la paralysie partielle à la marche à nouveau pour ouvrir une nouvelle voie inattendue à 29 ans.

Ce chemin comprend un hébergement hebdomadaire sur le podcast «The Ringer NFL Show». Il peaufine également ses compétences dans la cabine de diffusion, où il a fait ses débuts en tant qu’analyste couleur le mois dernier en appelant le football VMI-Kent State pour ESPN3.

Shazier a parlé avec Yahoo Sports de cette nouvelle direction, avec laquelle il est non seulement en paix, mais désireux de prendre. Il a également exprimé quelques réflexions pointues sur ce qu’il pense être une concentration disparate sur la sécurité des joueurs dans la NFL, s’il veut que ses fils (Ryan II, 7 ans et Lyon, 2) jouent au football et pourquoi il pense que les récents commentaires de Tom Brady ont fait le Tampa Bay. Le quart-arrière des Buccaneers a l’air « ignorant ».

Les jours de jeu de Ryan Shazier sont terminés, mais le football reste une partie importante de sa vie. (Joe Sargent/.)

Yahoo Sports : quelle est la prochaine étape pour Ryan Shazier ?

« Alors que je poursuivais ma cure de désintoxication, j’ai pensé à qu’est-ce que je veux faire après le football ? » Maintenant, j’appelle aussi des jeux. En ce moment, ce sont des jeux plus petits pour que je puisse continuer à m’améliorer et voir ce qu’ils pensent – ​​et aussi juste pour construire un deck. Et au fur et à mesure que je continue de m’améliorer, j’aurai l’opportunité de faire éventuellement des matchs de la NFL.

«Mon objectif ultime est d’appeler des jeux au niveau professionnel. Ma vision ultime – j’adorerais être un analyste d’avant-match comme Bill Cowher, Nate Burleson, ce genre de gars. Parler du football a toujours été dans mon esprit. J’ai l’impression d’être très opiniâtre.

Souhaitez-vous partager l’une de ces opinions?

« La chose la plus importante qui m’a touché cette année, c’est quand Tom Brady a dit que les joueurs défensifs sont comme des chiens pourchassant des voitures.

« Celui-là m’a eu. Je le respecte. Je pense qu’il est le plus grand quart-arrière de l’histoire de la NFL.

«Pour lui, être aussi bon, je pense que c’est un peu irrespectueux envers beaucoup de joueurs qu’il a déjà joués dans son passé. Évidemment, tout le monde n’est pas Tom Brady. Je pense juste que – pour quelqu’un de dire cela, c’est essentiellement comme dire que les gars du côté défensif du ballon ne sont pas assez intelligents pour jouer en attaque. Je prierais de différer.

«Je me sens comme beaucoup de gars du côté défensif du ballon qui ont choisi d’être en défense parce que, évidemment, ils aiment frapper les gens. Mais aussi qu’ils pourraient aussi être très bons pour diagnostiquer ou comprendre les pièces de théâtre. Pour lui, être quelqu’un qui connaît si bien le football, je pensais que c’était un peu ignorant.

Ryan Shazier et Tom Brady serrent la main après le match de championnat de l’AFC 2017. (James Lang/.)

Qu’est-ce que ça fait de regarder des matchs au lieu de jouer le dimanche ?

«Ça fait un peu mal. J’y suis habitué maintenant. Cela ne me dérange plus autant qu’avant. De plus, je ressens à quel point j’ai consacré ma vie au jeu, à quel point j’ai déployé des efforts dans le jeu – en faisant cela, cela m’a permis d’être à l’aise avec le fait que j’ai donné tout ce que j’avais. Je ne me suis pas vendu à découvert. Avec moi, cela m’a permis d’être à l’aise pour regarder des matchs et être un fan. »

Avez-vous des regrets compte tenu de votre blessure à la colonne vertébrale?

«Je sens que tout ce que j’ai traversé et tout ce que je fais maintenant m’a construit pour les moments dans lesquels je suis en ce moment. Je n’aime pas vraiment dire que je regrette quoi que ce soit parce que je sens que le chemin sur lequel ma vie est en ce moment se passe plutôt bien et je ne voudrais pas reprendre quoi que ce soit de ce que j’ai fait dans le passé parce qu’alors je n’aurais pas les expériences que j’ai maintenant. Je n’ai pas vraiment de regrets.

« Une chose, j’ai toujours essayé de vivre ma vie au maximum et de donner tout ce que j’ai dans les moments où je les ai. Donc, quand j’y repense, je n’ai pas perdu l’occasion.

Qu’avez-vous ressenti en regardant la blessure de Darrell Taylor ?

Note de la rédaction : l’ailier défensif des Seahawks de Seattle, Darrell Taylor, a subi une blessure de la semaine 6 contre les Steelers qui a nécessité que sa tête et son cou soient stabilisés sur le terrain avant d’être transporté à l’hôpital. Il a depuis été diagnostiqué avec une blessure à l’épaule et devrait rejouer cette saison.

« En fait, j’étais à ce match. Cela ramène certainement des flashbacks. Quand je vois quelque chose comme ça arriver à quelqu’un, la première chose que je fais est de prier et de demander à Dieu de le protéger, lui et sa famille. Je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite pas cela à mon pire ennemi.

Darrell Taylor a semblé souffrir d’une blessure au cou au cours de la semaine 6, mais a ensuite été diagnostiqué avec une blessure à l’épaule. (Photo de Joe Sargent/.)

Le football et la NFL peuvent-ils faire quelque chose pour améliorer la sécurité des joueurs ?

« Nous jouons un match très physique. Nous comprenons tous que jouer à ce jeu de football – il y a des situations où des choses comme ça peuvent arriver. Les gens courent à des milliers de kilomètres à l’heure. …

«Pour moi, j’ai l’impression que le jeu se porte bien. Je pense que cela pourrait nuire davantage au jeu d’essayer d’empêcher les gars de jouer vite que de l’aider réellement. Plus un gars ralentit en essayant d’anticiper la façon de s’attaquer à quelqu’un, plus il risque de se blesser. Maintenant, tu réfléchis à la façon de faire un tacle alors que nous avons fait des tacles toute notre vie. …

«La ligue doit également comprendre que le tacle n’est pas un interrupteur que vous pouvez activer et désactiver. … Ils disent toujours qu’il faut toujours essayer de frapper avec son épaule, qu’il faut toujours essayer d’éloigner son cou. Lorsque vous éloignez votre cou de quelqu’un et qu’il court vers vous à toute vitesse, votre cou est maintenant exposé.

Comment changeriez-vous la façon dont les pénalités sont appelées?

« Beaucoup de gars qui établissent les règles sur la façon de s’attaquer aux gens n’ont jamais été dans une situation où ils doivent affronter quelqu’un qui leur court à 20 milles à l’heure. »

Donc vous aimeriez plus de contribution des joueurs sur le comité des règles ?

«Je pense vraiment qu’avoir quelque chose comme ça serait utile. … Imaginez que vous essayez de vous attaquer à Kyler Murray ou Lamar Jackson. Lorsque vous essayez de les attaquer et que vous frappez ce type à la tête, tout le monde est en colère contre vous parce qu’il cible.

«Cet homme courait littéralement sur moi à pleine vitesse, a fait des mouvements de lièvre sur moi avec rapidité, puis il a fait chuter son centre de gravité de 6 pieds 6 pieds 2 à 5 pieds – moi frappant ce gars dans le tête – il n’y a aucune chance que j’aie essayé de frapper ce type à la tête. …

« C’est presque comme si vous aviez des ennuis pour jouer en défensive. … Si nous parlons de la sécurité des joueurs, la NFL doit faire un meilleur travail pour compter la sécurité de tout le monde de la même manière. Ils ne font pas ça. Le football en général – en ce qui concerne la sécurité – je pense que la NFL se concentre davantage sur le quart-arrière et la sécurité offensive que sur la sécurité défensive.

Encourageriez-vous vos fils à jouer au football ?

« Pour moi, si mon fils veut être Elon Musk, il peut être Elon Musk. S’il veut être Tom Brady, je vais le laisser jouer au football. S’il veut être un scientifique, pour moi, il s’agit plus de leurs désirs que de ce que je veux. Si c’est quelque chose qu’ils ont l’intention de faire ou qu’ils ont hâte de faire, je suis d’accord à 100 %. Je vais soutenir n’importe quelle décision qu’ils veulent faire. S’ils veulent faire du sport, je suis tout à fait d’accord. Si ce n’est pas le cas, voyons ce que vous voulez faire.

« Tout le monde comprend dans quoi vous vous engagez lorsque vous jouez au football. Lorsque vous jouez au basket – vous savez que votre enfant va jouer au basket – il est possible qu’il se blesse. C’est une possibilité qu’ils ne le font pas. C’est la même chose quand il s’agit de football.

«En vieillissant, vous comprenez que certaines personnes ont des blessures de fin de saison. Certaines personnes ont des blessures en fin de carrière. Vous comprenez que certains gars sont morts dans le football avant. Vous comprenez ce qui vient avec le jeu. Comme 90% des gens dans le monde, vous ne pensez jamais que ce sera vous. Les chances que ce soit vous sont inférieures à 1 ou 2%.

«Je vais juste le faire savoir à mes enfants. Et si c’est quelque chose qu’ils veulent s’impliquer et qu’ils aiment – ​​si mes enfants aiment quelque chose, je n’ai aucun problème à leur permettre d’y jouer.

Comment allez-vous?

« Je me sens bien. Je peux me déplacer comme je le faisais autrefois. Je n’utilise plus de 4.3s. Mais je peux encore me déplacer assez sainement. Je suis béni. Je peux passer du temps avec ma famille – je peux faire à peu près tout ce que je veux.

« Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Mais c’est le territoire d’être paralysé, de revenir d’une blessure à la moelle épinière. À peu près tout ce que je m’imagine être capable de faire, je suis capable de le faire. Je suis reconnaissant pour cela.

«Je suis vraiment reconnaissant pour tous ces fans et le soutien de tous ceux qui priaient pour moi. Je ne serais pas ici sans ces prières, sans ce soutien. Cela signifie vraiment beaucoup.