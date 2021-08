Ryan Upchurch porte une chemise insipide pour soutenir Morgan Wallen

Le rappeur de musique country Ryan Upchurch a montré son soutien à Morgan Wallen en portant une chemise insipide avec une insulte raciste dessus. Upchurch portait une chemise à l’effigie de Wallen, sur laquelle était écrit « My n— Wallen Morgan ». Wallen a été surpris en train d’utiliser le n-word sur une vidéo plus tôt cette année, ce qui a conduit à retirer la musique de Wallen de la radio country et à le juger inéligible pour les prix. Cependant, ces dernières semaines, Wallen a été de retour, sa musique revenant sur les stations de radio et il se produisait même aux côtés de Luke Bryan.

“Sur mon dernier rap, beaucoup de gens pensaient que j’étais en colère contre Morgan, nawwww il est cool”, a écrit Upchurch, 30 ans, sur Instagram, ajoutant le hashtag “cancel deez nuts”. Il a également tagué la personne qui lui a envoyé la chemise, qui est disponible sur Etsy pour 25 $. La légende du rap Upchurch est une référence à son dernier morceau, “Look At These Dudes”, dans lequel il rappe : “Je ne suis pas désolé d’être aussi honky… Quand vous êtes tous plus faux que les excuses de Morgan Wallen.”

Wallen est une figure controversée dans le monde de la musique country depuis février, lorsque TMZ a publié une vidéo le 31 janvier montrant le jeune homme de 28 ans rentrant chez lui à Nashville et pouvait être entendu en utilisant le n-word. Le chanteur de “Whiskey Glasses” a partagé de multiples excuses, dont une dans laquelle il a affirmé qu’il rencontrerait des organisations et des dirigeants noirs pour “engager des conversations réelles et honnêtes”. Le chapitre de la NAACP à Nashville a déclaré plus tard à TMZ qu’il avait contacté Wallen sans jamais recevoir de réponse.

Une partie des retombées du scandale comprenait plusieurs grands réseaux de radio interdisant la musique de Wallen de leurs stations. Cependant, en août, sa musique est revenue sur les stations de radio country. “Sand in My Boots”, qui figure sur son Dangerous: The Double Album, a récemment été diffusé à la radio, a rapporté Billboard. En juillet, Bryan a invité Wallen à interpréter “Whiskey Glasses” et “More Than My Hometown” lors d’un spectacle au Bridgestone Arena en juillet. Wallen a également interprété “She’s Country” avec Jason Aldean pendant le spectacle.

Quelques jours avant sa performance avec Bryan, Wallen est apparu sur Good Morning America pour donner sa première interview télévisée. Il a dit à Michael Strahan que lui et ses amis “disaient des trucs stupides ensemble” et que “dans notre esprit, c’est ludique”. Wallen a noté: “Cela semble ignorant, mais c’est – c’est vraiment de là que cela vient … et c’est faux.” Il a insisté sur le fait qu’il n’utilisait pas le mot n “fréquemment” et ne voulait pas le dire de manière “dérogatoire”. Wallen a déclaré à Strahan qu’il était “juste ignorant” du mot, ajoutant. “Je ne pense pas que je me suis assis et que je me suis dit : ‘Hé, est-ce bien ou est-ce mal ?'”

La controverse a ensuite inspiré Luke Combs à s’excuser d’avoir utilisé le drapeau confédéré dans son clip de 2015 “Can I Get An Outlaw” avec Upchurch. Le rappeur a ensuite appelé Combs et d’autres chanteurs country pour s’être excusés. « Vous tous, les chanteurs country devez arrêter d’être des poules mouillées, je veux dire mec, une personne fait quelque chose de mal qu’elle n’aurait pas dû faire et maintenant vous vous prosternez tous ‘Je suis désolé’, vous l’avez fait ne fais rien, de quoi es-tu désolé ?” Upchurch a écrit sur son histoire Instagram en février. Upchurch a également publié une vidéo sur YouTube intitulée “My Apology”, dans laquelle il accusait Combs de s’excuser parce que sa maison de disques l’y avait poussé.