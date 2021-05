Ryerson répond à la controverse sur les photos Trump de Suzanne Rogers – WWD

Après une controverse éclair d’une semaine déclenchée par la philanthrope Suzanne Rogers qui a publié des photos personnelles avec l’ancien président Donald Trump, l’Université Ryerson et son école de mode se sont penchées sur la situation pour la deuxième fois.

La famille de Rogers a fait don de millions de dollars à l’université de Toronto et son école de mode porte le nom de Rogers. Cela a été rendu possible en 2016 grâce à un don d’un million de dollars de la Fondation Edward et Suzanne Rogers. Son lien avec l’école a incité de nombreux étudiants et autres critiques à se révolter après que Rogers ait publié des photos de Mar-a-Lago de Trump sur Instagram le week-end dernier. Son mari, Edward, qui est président de Rogers Communications, de la Rogers Bank et des Blue Jays de Toronto, figurait également sur l’une des photos avec Trump avec une légende qui disait «Une façon spéciale de terminer la nuit».

En plus de sa philanthropie, Rogers a courtisé des créateurs de mode bien connus pour qu’ils se dirigent vers le nord pour son événement annuel «Suzanne Rogers Presents», qui a honoré des personnalités comme Victoria Beckham, Diane von Furstenberg, Zac Posen et Oscar de la Renta. Les galas ont permis d’amasser 3,7 millions de dollars pour des œuvres caritatives pour enfants depuis 2010.

Compte tenu de la portée collective de Rogers dans les médias, la mode et le sport, la réaction des médias sociaux a été rapide et furieuse.

Mais l’école de mode de Ryerson a également ressenti la chaleur sur les médias sociaux après qu’un message critiquant Rogers ait été supprimé de ses médias sociaux. Cela a été remplacé par un article indiquant que l’université ne pense pas que «les médias sociaux sont la plate-forme appropriée pour juger les actions des autres».

Rogers a publié mardi une déclaration indiquant qu’elle a toujours cru en l’égalité, la diversité, l’inclusion et le respect de tous. La photo a été publiée «sans tenir compte des fausses hypothèses et des implications qui seraient faites sur mes convictions personnelles», a-t-elle écrit.

Elle a dit qu’elle regrettait que ses actions aient amené quiconque à remettre en question ses valeurs.

Dans la déclaration conjointe publiée sur Instagram vendredi, l’école a déclaré que sa réponse au message de Rogers «était un effort pour soutenir les étudiants de Ryerson, les professeurs, le personnel, les anciens élèves et la communauté en général, tout en créant un espace de dialogue ouvert sur les thèmes sociaux. Justice. La déclaration reflétait les principes directeurs, les valeurs et les convictions de l’École de la mode. »

La déclaration a poursuivi: «L’École de la mode et l’Université Ryerson se sont également engagées à soutenir les groupes en quête d’équité, à créer et à maintenir une culture qui fait écho à ces valeurs et à faire en sorte que l’éducation soit une force vitale pour le changement social. L’Université Ryerson et l’École de mode ne tolèrent en aucun cas le racisme, le sexisme, l’homophobie, la transphobie, l’islamaphobie, l’antisémitisme, le capacitisme, la fatphobie et d’autres formes de discrimination. »

Ryerson et la School of Fashion «conviennent qu’il est important de s’engager dans des conversations constructives.» Les deux entités «ont hâte d’engager un dialogue sur ces questions importantes et de poursuivre la conversation.»

Les représentants de Ryerson ont déclaré que personne ne serait en mesure de discuter de la situation avec Rogers et n’ont pas répondu lorsqu’on leur a demandé si des forums publics étaient prévus pour discuter de ces questions. Un représentant n’a pas non plus fait de commentaire lorsqu’on lui a demandé si l’université envisageait de renommer l’un des bâtiments portant le nom du Rogers.

Les demandes d’entrevue envoyées à Suzanne Rogers Presents n’ont pas été reconnues.

La déclaration conjointe de vendredi n’a pas étouffé les critiques des médias sociaux, avec une publication «où elle a feint l’ignorance comme si elle ne savait pas ce qu’est Trump. Son mari (sic) possède un empire médiatique, alors elle a sûrement eu accès aux nouvelles. Un autre a posté: “N’oubliez pas qu’elle ne s’excuse jamais.”

Plus tôt dans la semaine, la décision de Rogers de voyager pendant la pandémie a également été remise en question. Un représentant de Rogers Communications n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires vendredi.

Bien que beaucoup se soient empilés sur les critiques cette semaine, Robyn Urback a emprunté une voie différente dans un article d’opinion pour le Globe and Mail de Toronto intitulé «La photo Trump de Suzanne Rogers était sourde. Mais ce n’est guère un scandale majeur.