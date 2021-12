Rylan Clark fait ses débuts avec des cheveux teints en blond après avoir retiré ses facettes emblématiques

Il s’est relooké ! (Photo : Grille)

Il semble que Rylan Clark soit en train de relooker complètement son image alors qu’il présentait ses cheveux teints en quittant Strictly: It Takes Two.

Le présentateur, 33 ans, a récemment dévoilé ses nouvelles dents après avoir dit au revoir à ses placages éblouissants, et maintenant il semble avoir pour mission de savoir si les blondes s’amusent vraiment plus.

Vêtu de son jean skinny noir signature et d’une chemise en satin bleu marine, l’ancienne star de X Factor avait l’air élégant et sophistiqué.

Alors qu’il quittait le studio, ses nouvelles mèches ont été lissées dans une coiffure parfaitement coiffée, après avoir admis qu’il était en train de retirer la teinture noire de ses cheveux, dans l’espoir d’obtenir une couleur plus claire à la place.

Apparaissant sur Lorraine plus tôt cette semaine, la star de la radio a plaisanté en disant qu’il » traversait une crise de la quarantaine » après son divorce et une pause de quatre mois sous les projecteurs.

« Je traverse évidemment une quarantaine d’années en essayant de me teindre les cheveux en blond, de nouvelles dents donc, elles sont beaucoup plus petites, Lorraine », a-t-il déclaré.

Il est en mission pour voir si les blondes s’amusent plus ! (Photo : Grille)



Le présentateur a également montré ses nouveaux blancs nacrés (Photo: Backgrid)

Ses mèches plus claires ont fait leurs débuts juste après avoir présenté au monde son nouveau sourire, après avoir subi la procédure pour retirer ses célèbres facettes.

Rylan a documenté le processus sur ses réseaux sociaux, puisque les grinceurs font partie de sa marque depuis 2013, et même si Rylan admet les regretter, il continue de rire jusqu’à la banque.

Rylan avait l’air chic avec un jean skinny et une chemise bleu marine (Photo : Backgrid)



Il se sent beaucoup mieux maintenant après avoir pris quatre mois de congé (Photo : Backgrid)

Il a déclaré à Bang Showbiz en 2016: « Ma plus grande erreur a été mes dents mais, pour être honnête, elles m’ont fait gagner beaucoup d’argent. »

Le gagnant de Celebrity Big Brother se remet maintenant au travail après une longue pause pour sa santé mentale après sa séparation de Dan Neal.

Plus : Rylan Clark-Neal



Rylan et Dan, qui ont joué dans Big Brother en 2014, se sont fiancés en septembre 2015, se mariant l’année suivante.

Les deux se sont séparés après deux ans de mariage, Rylan admettant qu’il « n’était pas bon » au début, mais il se sent plus brillant après s’être retiré des projecteurs pendant un certain temps.

