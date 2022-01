Rylan Clark-Neal dévoile un pack de six à beaucoup d’agitation sur les réseaux sociaux

Rylan a révélé une autre étape dans sa refonte de l’image (Photo: Max Ellis/.)

Rylan Clark-Neal a profité de sa propre petite pause sur Internet, après avoir partagé une photo de transformation seins nus à la suite d’un récent coup de pied de santé.

L’homme de 33 ans s’est rendu sur Twitter dimanche pour partager une photo de lui dans juste une paire de bas de survêtement, fumant pour l’appareil photo et ayant l’air plutôt déchiré.

Remerciant son entraîneur personnel et son plan de remise en forme dans la légende, il a ajouté : » 1ère vague terminée, la 2ème vague commence demain. «

La star a déjà abandonné ses placages emblématiques ces dernières semaines et a allégé ses mèches de leur noir de jais de marque.

Les fans et les amis ont afflué vers les commentaires pour féliciter l’hôte de Strictly: It Takes Two, avec l’ancien pro de Strictly Come Dancing James Jordan écrivant: « Bien joué mon pote », avec un poing emoji.

« Je pensais que vous étiez en train de vous améliorer en regardant It Takes Two, continuez Rylan », a répondu un fan, avant d’ajouter avec insolence: « Peut-être que vous et John Waite pouvez faire équipe pour un calendrier l’année prochaine. »

Rylan n’a pas déconné (Photo: Max Ellis)



La star a posé pour une séance photo pour montrer ses gains (Photo: Max Ellis)

Cela semblait être une suggestion populaire dans les commentaires de la star de la télévision, comme l’a plaisanté un adepte: « Vous pourriez râper du fromage là-dessus! »

Un autre a tweeté : » Tu es superbe. J’espère que vous vous sentez mieux physiquement et mentalement. Bien joué. J’imagine que cela demande énormément de discipline.

‘Ton [sic] superbe Rylan !’ a commenté un utilisateur. « Je suis si heureux que vous ayez trouvé un moyen de vous retrouver. Prendre soin de soi est si important x’

Les images arrivent alors que Rylan révélait qu’il était devenu » malade » et » dangereusement mince » après la rupture de son mariage avec son mari de six ans, Dan Neal, au cours de l’été, prenant à quatre mois des projecteurs.

Rylan s’est séparé de son mari Dan à l’été 2021 (Photo: Can Nguyen/Rex/Shutterstock)

« Je suis tombé malade et j’ai perdu du poids », a-t-il expliqué. « La vérité honnête est que ça a été merde. »

Rylan a ajouté que sa famille s’inquiétait pour lui.

« Je ne disparais pas seulement pendant quatre mois – cela n’arrive pas tout seul », il a dit au Soleil.

Il a juré de retrouver la santé et a déclaré que sa santé mentale était bien meilleure après s’être concentré sur un nouveau régime de santé et de remise en forme, qui l’a vu ajouter quatre pierres à son cadre de six pieds quatre pouces.

La star de BBC Radio 2, qui est revenue à la présentation de It Takes Two avec Janette Manrara, a également déclaré qu’il avait trouvé une « thérapie » dans l’exercice, après avoir souscrit à un plan de 75 jours avec des séances d’entraînement personnelles par le gourou de la transformation corporelle Scott Harrison.

La star attribue à l’entraîneur Scott Harrison sa transformation (Photo: Max Ellis)

Il a expliqué: «Mettre en forme et prendre soin de mon corps m’a sauvé. La forme physique m’a donné un objectif.

« Cela a fait plus pour ma santé mentale que pour mon corps », a poursuivi Rylan. « C’est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation dans votre tête. Je n’ai jamais eu ça auparavant.

Dire qu’il s’est « correctement perdu » en 2021, le présentateur a déclaré qu’il « avait hâte de voir ce que cette année lui réservait ».

