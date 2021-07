Rylan Clark-Neal se retire de l’hébergement au milieu de la séparation de son mari Dan ⋆ .

Rylan n’animera pas le concert de Fantasia (Photo : Joe Maher/.)

Rylan Clark-Neal s’est retiré d’un autre engagement professionnel alors qu’il continue de prendre des congés tout en “cherchant de l’aide” après la rupture de son mariage.

Le joueur de 32 ans devait animer le concert de Fantasia au Promenade Park dans l’Essex samedi et dimanche, aux côtés de Joey Essex et Denise Van Outen.

Des artistes tels que Tony Hadley, Gabrielle, Peter Andrew, Five, S Club et Boyzlife se produisent au concert, qui avait été reporté à partir de juin, et Rylan devait également effectuer un set de DJ.

Cependant, un représentant de la star a confirmé à l’Express: “Malheureusement, Rylan ne peut pas faire partie de l’événement ce week-end.”

Rylan a pris congé d’un certain nombre d’engagements professionnels depuis mai, lorsqu’il a décidé d’organiser les demi-finales du concours Eurovision de la chanson avec Scott Mills et Chelcee Grimes.

Il n’a pas non plus animé son émission sur BBC Radio 2 depuis le 8 mai.

En juin, la star a confirmé qu’il s’était séparé de son mari depuis six ans, Dan, et a déclaré qu’il n’était “pas au bon endroit”.

Dan et Rylan se sont séparés après six ans de mariage (Photo: S Meddle/ITV/REX)

Rylan a déclaré dans un communiqué: “J’ai commis un certain nombre d’erreurs que je regrette profondément et qui ont inévitablement conduit à la rupture de notre mariage.

« J’ai pris du temps pour m’absenter du travail car je ne suis pas bien placé en ce moment et je cherche de l’aide.

“J’essaie de prendre chaque jour à la fois et je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien et pour le respect de notre vie privée en ce moment.”

Tout en remerciant plus tard les fans pour leurs gentils messages, l’ancienne star de X Factor a déclaré: “Nous donnons actuellement la priorité à notre santé mentale et prenons soin de ceux qui nous entourent que nous aimons le plus.

« Je travaille pour reprendre les emplois que j’aime en temps voulu. Merci d’avoir été patient avec moi.

Rylan et Dan se sont rencontrés après le temps de ce dernier en tant que colocataire sur Big Brother, tandis que Rylan a présenté Bit On The Side et s’est fiancé en 2014 avant de se marier l’année suivante.

Rylan est le beau-père du fils de Dan, Cameron, et l’ancien couple a gagné des fans lorsqu’ils ont présenté This Morning ensemble.

Depuis qu’il a participé à The X Factor en 2012, Rylan est devenu l’un des présentateurs les plus appréciés de la télévision britannique, organisant des émissions telles que Bit On The Side de Big Brother, Strictly Come Dancing: It Takes Two et la série redémarrée de Ready Steady Cook.

Il devrait revenir à It Takes Two pour co-animer avec Janette Manrara, après le départ de Zoe Ball.

Metro.co.uk a contacté le représentant de Rylan pour plus de commentaires.



