Rylan enfile une perruque blonde alors qu’il fête son 33e anniversaire avec une fête épique

Rylan Clark-Neal a fêté son 33e anniversaire dans le plus pur style Rylan, portant une perruque blonde et chantant un karaoké.

Et on n’en attendrait pas moins.

Le présentateur de The Strictly: It Takes Two a connu quelques mois difficiles, après la rupture de son mariage avec son mari Dan Neal.

Après le chagrin d’amour, il a laissé tomber ses cheveux avec style avec ses proches, avant son anniversaire lundi.

Montrant son énorme arc de ballon sur sa page Instagram, il a écrit : ’33 en 48…. Allons-y.’

Rylan a également partagé des vidéos sur son histoire alors qu’il chantait des chansons de karaoké avec ses amis et sa famille, chantant la caméra pour ceux d’entre nous qui n’ont pas été invités à la fête.

À un moment donné, il a semblé revenir à ses racines X Factor, balançant une perruque blonde pour les procédures.

La nuit s’est avérée folle lorsqu’il a posté un clip de ce matin, alors que Lizzie Cundy quittait sa maison toujours vêtue de sa superbe robe noire des célébrations.

‘Matin. Je me sens un peu plus mal à l’aise aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Eh bien, nous n’attendrions rien de moins.

La fête de Rylan intervient après sa séparation de son mari Dan en juin, après six ans de mariage.

L’ancien couple, qui s’est marié en 2015, s’est rencontré pour la première fois lorsque Dan était colocataire sur Big Brother et Rylan a animé la série dérivée Big Brother’s Bit On The Side.

S’exprimant après la rupture, le présentateur a expliqué: « J’ai commis un certain nombre d’erreurs que je regrette profondément et qui ont inévitablement conduit à la rupture de notre mariage. »

Depuis, il a parlé de quitter le mariage et a plaisanté en disant qu’il avait déjà été banni de Tinder en essayant de trouver un rendez-vous.

En publiant une capture d’écran d’un message de l’application de rencontres sur son histoire Instagram, il était écrit: « Votre compte a été banni. Votre profil Tinder a été banni pour une activité qui enfreint nos conditions d’utilisation.’

Rylan a sous-titré de manière ludique la capture, « Catfish » avec un emoji riant qui crie.

