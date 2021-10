Rylan a répondu aux spéculations récentes (Photo: .)

Rylan a insisté sur le fait qu’il se débrouillait bien, au milieu des spéculations, il s’est vu offrir une période prolongée d’absence de son travail à la BBC.

La star, qui s’est récemment séparée de son mari Dan, est récemment revenue à sa place sur Radio 2, mais il a été rapporté qu’il inquiétait ses collègues après avoir pleuré en dehors des ondes, l’équipe « intervenant pour écouter de la musique pour lui donner un moment pour se composer ».

Rylan est revenu au micro le mois dernier après avoir pris le temps de se concentrer sur sa santé mentale en juin lorsqu’il a été révélé que lui et Dan s’étaient séparés après six ans de mariage.

Soyez assuré que le présentateur bien-aimé va mieux maintenant, alors qu’il s’est tourné vers les médias sociaux pour répondre aux revendications précédentes.

Il a écrit à propos des reportages: «Soyez assuré que je vais bien.

‘Je ne l’étais pas. Mais je suis maintenant x.’

Les fans du présentateur ont apporté leur soutien, l’un d’eux ayant répondu: « Nous avons tous été là. Vous pouvez vous sentir tout à fait bien et puis de nulle part tous les sentiments qui vous redescendent juste au moment où vous vous y attendez le moins. Prenez le temps quand vous en avez besoin.

Un autre a eu quelques mots d’encouragement en écrivant : « Reste bien mec. Demain est un autre jour! Vas te détendre avec ta charmante maman, elle s’occupera de toi tout de suite.’

Une source avait précédemment déclaré au Sun: « Rylan est l’une des stars préférées de la BBC », a déclaré un initié. «Quand il est retourné au travail, tout le monde l’a soutenu, mais quand il est tombé en panne, les gens craignaient qu’il ne revienne trop vite.

«L’un des hauts gradés de la BBC était à la réunion. Ils lui ont même suggéré de faire une pause d’un an pour se concentrer sur lui-même. En fin de compte, ils veulent que Rylan se sente soutenu et heureux.

La source a ajouté à la publication: « Après un certain temps loin de son émission, nous sommes ravis que Rylan soit de retour à l’antenne. »

Le célèbre visage anime son émission sur BBC Radio 2 depuis 2019, succédant à Zoe Ball.

Il a également été l’hôte invité de The One Show à plusieurs reprises et partage les tâches de présentation de l’émission sœur Strictly Come Dancing It Takes Two avec Janette Manrara, qui est diffusée du lundi au vendredi.

Rylan a annoncé dans un communiqué publié en juillet que lui et son mari Dan Neal se séparaient après six ans de mariage.

« Je voulais juste écrire un message pour vous remercier tous pour l’amour et la gentillesse que vous nous avez témoignés », a-t-il déclaré.

Plus : BBC



«Nous donnons actuellement la priorité à notre santé mentale et prenons soin de ceux qui nous entourent que nous aimons le plus.

« Je travaille pour reprendre les emplois que j’aime en temps voulu. Merci d’avoir été patient avec moi.



