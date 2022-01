Ryland James partage un nouveau single « Je donne tout »

Sur son premier single de la nouvelle année, le musicien disque de platine Ryland James travaille à donner un sens aux sentiments globaux qui accompagnent le fait de tomber amoureux pour la première fois. « I Give Everything » est un morceau pop fumant avec une production de Mike Wise qui se déchaîne autour de la voix tranchante du chanteur.

«Je suis ravi de mettre cette chanson dans le monde comme la première d’une nouvelle ère dans mon art. C’est vraiment la période la plus excitante que j’ai vécue dans ma carrière et ma croissance personnelle jusqu’à présent », a expliqué James dans un communiqué. « Cela étant dit, il y a tellement de choses à venir en termes de visuels, de sons, d’histoires et d’un sens général accru de la créativité pour moi. »

Il poursuit : « ‘I Give Everything’ est une chanson que j’ai écrite au début de ma relation sur le fait de tomber amoureux pour la première fois. J’étais complètement immergé et entiché de l’intensité des sentiments que je ressentais, mais j’avais aussi peur de me perdre dans le processus d’une manière ou d’une autre. Les paroles incarnent ce push-pull entre l’acceptation et la résistance simultanées à la passion pure.

Plongeant dans le refrain fluide du disque, James admet : « Je veux t’aimer / Mais je ne veux pas me perdre / Parce qu’à chaque fois que je plonge profondément / Je donne, je donne tout. »

Ailleurs sur la piste, il regarde de plus près le va-et-vient des décisions qu’il se retrouve à devoir prendre. « Je ne peux pas me mordre la langue avec toi / Je pourrais essayer mais ça ne sert à rien / Je continue, je continue de trop réfléchir / Cela conduit juste à trop boire / Les sentiments commencent à s’installer », raconte-t-il avec conviction.

« I Give Everything » marque la première sortie de la chanson originale de James depuis juin, quand il a également résisté aux émotions déroutantes de la romance sur « 3 coeurs violets. » le chanteurs les célibataires récents jettent les bases d’un voyage narratif solide alors que sa vision des divers secteurs de la vie se développe, se met à jour et se réforme en temps réel.

