Rythm s’arrête alors que les problèmes de YouTube cessent et s’abstiennent pour les développeurs

Crédit photo : Yadullah Abidi

Le robot musical Discord Rythm ferme ses portes après que YouTube a émis un cessez-le-feu.

Les développeurs du bot le plus populaire pour le streaming de musique sur Discord ont fait l’annonce ce week-end. Il a été utilisé par plus de 560 millions de personnes sur la plateforme Discord. Google a demandé aux développeurs de Rythm de se conformer à un arrêt dans les sept jours, ce qui signifie que Rythm fermera le 15 septembre.

Rythm est actuellement installé sur plus de 20 millions de serveurs Discord. 30 millions d’utilisateurs utilisent activement le bot musical pour jouer de la musique chaque mois. Discord compte environ 150 millions d’utilisateurs actifs par mois, ce qui représente un pourcentage important pour 20% de sa base d’utilisateurs.

« D’une manière ou d’une autre, nous savions que cela finirait par arriver », explique le développeur Yoav. « C’est pourquoi nous avons commencé à travailler sur quelque chose de nouveau il y a un an. Groovy recevoir un cessez et s’abstenir signifiait simplement que cela arriverait le plus tôt possible. Yoav dit que son équipe travaille sur quelque chose de nouveau dans le domaine de la musique, mais ils n’en parlent pas encore.

Yoav dit qu’il a fallu plus de 16 serveurs, 4 To de RAM et 1 000 cœurs de processeur pour alimenter le bot musical Discord. “Je pense que maintenant que nous avons reçu la lettre, tous les robots musicaux les recevront également dans les semaines à venir et je crois fermement qu’ils seront tous fermés”, a déclaré Yoav à The Verge dans un communiqué.

“En tant que personne qui a été un utilisateur très précoce sur Discord, il est difficile d’imaginer Discord sans bots musicaux. Ils sont devenus la clé de l’expérience et apportent tellement de plaisir et d’engagement à une communauté. C’est une triste fin d’ère ici pour tout le monde sur la plate-forme.

Les bots musicaux Discord font partie intégrante de la plateforme. C’est pourquoi il est probable que YouTube travaille sur quelque chose d’officiel avec Discord pour remplacer la fermeture de Rythm.

Discord teste une fonctionnalité de fête sociale pour la plate-forme de discussion depuis des mois. Il permet aux utilisateurs de former un groupe de surveillance YouTube et de profiter de la même vidéo ensemble. Bien que cela ne remplace pas les robots musicaux, c’est un moyen officiel de regarder du contenu YouTube en tant que chaîne Discord.

Discord a refusé de commenter la suppression des robots musicaux de son service. Les bots tiers font toujours l’objet des API qu’ils utilisent. Google avait l’impression que les robots musicaux Discord violaient ses conditions d’utilisation, ce qui signifie que les développeurs doivent arrêter ou faire face à une action en justice.