Rythme lent? Programme d’emplois ruraux : des travaux en baisse d’un quart

Seuls 99,6 crore de jours-personnes (travail salarié journalier) ont été créés en avril-juin de cette année dans le cadre du régime de garantie de l’emploi rural (MG-NREGS), en baisse de 26% par rapport à l’année précédente, selon les données officielles. Apparemment, le gouvernement est devenu plus économe sur les dépenses du MG-NREGS cette fois-ci, alors qu’il était beaucoup plus libéral dans les dépenses du programme en mai-juin de l’année dernière après le verrouillage d’avril qui a durement touché les moyens de subsistance des gens.

Il y a eu une baisse du nombre de personnes qui se sont présentées pour le travail offert en avril-juin cette année – ce nombre était de 73% au cours du trimestre, contre environ 85% en FY20 et FY21. La propagation du Covid-19 dans les zones rurales peut en être la cause ; mais il est également possible qu’une partie des demandeurs d’emploi n’ait pas connaissance des « offres d’emploi » figurant dans les données officielles.

Les jours-personnes générés sous MG-NREGS ont chuté de 56% en un an pour atteindre 28,3 crores en juin 2021. Environ 57 crores de jours-personnes de travail ont été générés en mai de l’année dernière, ce qui a encore augmenté pour atteindre 64 crores en juin 2020, contre une moyenne de 22,1 crores/ mois en 2019-20. En mai de cette année, 37,2 crore de jours-personnes ont été générés, le nombre était de 34 crore en avril.

Bien que l’offre de travail dans le cadre du programme ait diminué depuis la poussée observée au cours de la période mai-juillet de l’année dernière, un niveau plus élevé de travail MG-NREGS a été maintenu tout au long de 2020-21, entraînant une augmentation des dépenses budgétaires pour le programme à Rs. 1,11 crore lakh de Rs 61 500 crore estimé à l’origine. Les dépenses budgétaires pour le programme en 2021-2022 sont de Rs 73 000 crore.

Environ 13,23 crore de travail quotidien ont été demandés dans le cadre du programme en avril-juin de cette année, contre 13,77 crore au cours de la même période l’année dernière. De toute évidence, la baisse de la demande, d’à peine 4 %, n’est pas aussi marquée que la baisse de l’offre.

