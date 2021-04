Rythme record de construction des autoroutes grâce aux étapes favorables du gouvernement à l’industrie: analystes

Fin mars 2021, des projets d’une valeur de 9,22,404 crore Rs sont en cours sur une longueur de 64010 km.

Le rythme record de construction d’autoroutes en FY21 – il a atteint un niveau record de 36,4 km / jour dans l’année – est le résultat d’une série de mesures favorables à l’industrie que le gouvernement a prises pendant l’année de la pandémie pour assurer une meilleure flux de trésorerie vers les entrepreneurs, selon les analystes.

Même s’il n’y a pas eu de construction au cours des 20 premiers jours d’avril 2020 en raison du verrouillage induit par Covid, toutes les agences d’exécution, y compris la National Highways Authority of India (NHAI), ont construit ensemble un record de 13298 km d’autoroutes en 2020-2021, contre 10237 km en 2019-20.

Jagannarayan Padmanabhan, directeur de Crisil Infrastructure Advisory, a déclaré: «Des mesures telles que la réduction de la garantie de performance et la libération de l’argent excédentaire ont aidé les entrepreneurs dans leurs flux de trésorerie. Le gouvernement a également libéré tous les paiements en attente et, en fait, a incité les entreprises à atteindre leur objectif et à obtenir les paiements de manière accélérée. Celles-ci ont apporté la confiance aux acteurs du marché, ce qui a conduit à un développement accéléré. »

Au fil des ans, le ministère a mis au point un solide système de suivi des projets pour suivre les progrès de la construction et s’engager de manière proactive dans la résolution des problèmes. La disponibilité des terres et la moindre circulation du public ont également contribué à accélérer la construction, a déclaré Padmanabhan.

Rajeshwar Burla, d’Icra, a déclaré que des mesures de soulagement telles que le passage de la facturation par étapes (généralement comprise entre 45 à 75 jours) à la facturation mensuelle et à la libération de l’argent de rétention ou de la garantie de performance proportionnellement aux travaux déjà exécutés, entre autres, avaient immensément soutenu les entrepreneurs routiers réduire le cycle de conversion en espèces.

«En raison de l’amélioration du cycle de conversion monétaire des projets MoRTH / NHAI, de nombreux entrepreneurs routiers ont pris des dispositions spéciales pour faciliter le retour de la main-d’œuvre malgré le coût élevé de la mobilisation de la main-d’œuvre. En conséquence, l’exécution a connu une forte augmentation, bien soutenue par les mesures de relance de la liquidité », a déclaré Burla.

Kushal Singh, partenaire de Deloitte Inde, a déclaré: «Le MoRTH et ses agences ont mis en place un programme de secours complet pour Covid, comprenant des mesures politiques pour résoudre les problèmes de trésorerie et des secours contractuels aux entrepreneurs. Le secteur routier est également devenu une destination d’investissement privilégiée pour les investisseurs à la recherche de rendements à long terme et à faible risque. »

D’autres ont dit que si les mesures de relance de la liquidité se poursuivaient; cela, associé à un assouplissement des qualifications des soumissionnaires, pourrait entraîner une forte augmentation de l’exécution – plus de 40 km / jour à l’avenir. Fin mars 2021, des projets d’une valeur de 9,22,404 crore Rs sont en cours sur une longueur de 64010 km.

Au cours des sept dernières années, la longueur de la route nationale du pays a augmenté de 50%, passant de 91 287 km en avril 2014 à 1 37 625 km, comme au 20 mars 2021, a indiqué le ministère de la Route. L’attribution annuelle moyenne des projets au cours des FY15-21 a augmenté de 85% par rapport à FY10-14. En 2020-2021, un projet d’autoroute de 10 467 km a été attribué, contre 8 948 km un an plus tôt.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré que plus de 13000 km de routes avaient une longueur de plus de 13000 km de routes, pour un coût de 3,3 lakh crore de Rs 3,3 , a déjà été attribué dans le cadre du projet Rs 5.35-lakh-crore Bharatmala Pariyojana. Sur ce total, 3 800 km de routes ont été construits. D’ici mars 2022, 8 500 km supplémentaires de projets seront attribués et 11 000 km supplémentaires de corridor routier national seront achevés.

Alors que la vitesse de construction a été accélérée avec principalement des fonds gouvernementaux – lire les contrats EPC – et les projets de modèle de rente hybride (où peu de risques sont pris par les promoteurs privés), il y a récemment eu des signes de reprise naissante du modèle de péage BOT, qui est un véritable modèle de partenariat public-privé.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.