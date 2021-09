Ryunosuke Okazaki RTW printemps 2022 – WWD

in

Ryunosuke Okazaki est un nouveau venu à la Fashion Week de Tokyo, mais son défilé inaugural ne sera pas oublié de sitôt. Il a apporté le drame et l’avant-garde à une époque où la plupart des marques se concentrent sur le confort et la praticité, deux aspects qui ne l’intéressent pas particulièrement.

Message principal: Selon son profil, Okazaki cherche à « explorer l’harmonie avec la nature », et cette saison, il a envoyé un essaim de robes fantastiques comme des insectes colorés. Des tourbillons sculpturaux dépassaient du corps dans toutes les directions, créant une débauche de couleurs et de formes que l’on pourrait s’attendre à voir dans un film futuriste. D’autres robes étaient composées de couches de larges volants magenta, aqua, vert citron, bleu royal ou rouges, tous garnis de noir, créant des poufs mousseux avec un bord sombre.

Le résultat: À une époque où la plupart des designers jouent la sécurité et se trompent du côté de la publicité, les pièces non conventionnelles et sur commande d’Okazaki étaient une bouffée d’air frais, tout en étant techniquement impressionnantes.