Ryzen 3 et dernière génération et tout en un : ce PC Lenovo AiO, en vente à moins de 500 € | La technologie

Bien que les ordinateurs portables offrent plus de polyvalence, les ordinateurs tout-en-un sont idéaux pour travailler à la maison. De plus, il existe déjà des modèles assez bon marché si vous regardez leurs caractéristiques.

Le travail à domicile est quelque chose d’assez courant, et tout indique que cela continuera après la pandémie, donc si vous retardez le moment d’acheter un nouvel ordinateur domestique depuis plus d’un an, il est peut-être temps de franchir le pas.

Il existe de nombreuses options disponibles, à la fois par type de PC et par prix, bien qu’en ce moment il existe un modèle en vente sur Amazon qui vaut la peine et se démarque des autres. C’est le Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ARE05 avec Ryzen 3, qui est réduit à 475 euros, avec une remise supplémentaire de 25 euros qui est appliquée lors du paiement.

Pour les prestations, vous pouvez attendre de lui un fluidité extraordinaire au quotidien avec pratiquement n’importe quel type d’application que vous souhaitez utiliser et en prenant un minimum de placeÉtant donné que les ordinateurs All in One incluent tous les composants derrière l’écran.

En plus de ce processeur AMD de quatrième génération, l’un des derniers présentés par le fabricant, il dispose également d’un SSD et de 8 Go de RAM, bien que le meilleur de tous soit sûrement celui Il est livré avec Windows 10 pré-installé en usine, quelque chose qui cesse progressivement d’être commun.

Voici ses principales caractéristiques techniques :

Taille de l’écran : 23,8″ Résolution : Full HD Processeur : AMD Ryzen 3 4300U Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD PCIe Système d’exploitation : Windows 10 Home

Il existe de nombreux modèles AiO à vendre à de bons prix, bien que ce soit l’un des plus compétitifs aujourd’hui et que vous n’ayez même pas besoin d’installer le système d’exploitation vous-même.

Media Markt propose deux options, soit la collecte gratuite dans ses magasins physiques, soit la livraison à domicile en 1-2 jours ouvrables, un vrai luxe qui n’a pas grand-chose à envier aux conditions d’autres magasins comme Amazon.

