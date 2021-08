Ryzen 5 et bien plus encore dans cet ordinateur portable de jeu à bas prix de MSI qu’Amazon propose pour 699 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le PC continue d’être une plate-forme de premier plan pour les jeux. De plus, si vous n’avez pas d’ordinateur de jeu, c’est le bon moment pour vous procurer un ordinateur portable, notamment en raison des différents modèles qu’Amazon a abaissés.

Ces dernières années, les ordinateurs ont regagné beaucoup de terrain en tant que plate-forme de jeu, principalement grâce à certains facteurs : l’engagement de Microsoft envers le Game Pass, l’engagement d’Epic Games à distribuer des jeux chaque semaine et les problèmes de stock de la PS5 et de la Xbox One X, qui pousser les utilisateurs vers d’autres alternatives.

Non seulement cela, mais il existe également de plus en plus d’ordinateurs portables de jeu bon marché, certains d’entre eux assez puissants. C’est le cas de MSI Bravo 15 A4DCR-288XES, un ordinateur proposé par Amazon pour 699€.

Cet ordinateur portable de jeu équipe un processeur Ryzen 5 de 4e génération, ainsi qu’un SSD et une carte graphique Radeon RX5300M, bien qu’il soit particulièrement frappant en raison de son prix économique.

C’est un prix très compétitif pour un PC qui peut faire tourner n’importe quel jeu, même les plus récents, même si ce n’est évidemment pas la même chose qu’un modèle haut de gamme, puisqu’il le fera sans écraser à fond les paramètres graphiques.

Votre processeur est le AMD Ryzen 5 4600H, une puce très haute performance qui se positionne comme équivalente à l’Intel Core i5 de 10e génération, à qui il a peu ou rien à envier. De plus, accompagné d’un SSD haut débit, la fluidité du système d’exploitation et des jeux que vous installez est plus que garantie.

Il présente peu d’inconvénients, bien que l’un d’entre eux soit qu’il ne dispose “que” de 8 Go de RAM, quelque chose que l’on connaît peu à présent. Cela dit, vous pouvez l’étendre jusqu’à 32 Go si vous le souhaitez en ajoutant des modules supplémentaires.

Il ne dispose pas non plus de système d’exploitation préinstallé, ce qui est de plus en plus courant dans le secteur informatique, un moyen de réduire les coûts et de vendre des PC encore moins chers. Ce n’est pas un problème insurmontable si vous suivez ce tutoriel pour installer Windows 10 à partir de zéro en seulement une demi-heure.

Voici ses principales spécifications techniques :

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,96 kg Processeur : AMD Ryzen 5 4600H Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Carte graphique : 3 Go AMD Radeon RX5300M Stockage : 512 Go SSD

Heureusement, si vous préférez un modèle plus puissant, il en existe avec des graphiques RTX de deuxième et troisième génération en vente dans des magasins comme Amazon et PcComponentes, certains à moins de 800 euros.

Dans cette commande, la livraison est gratuite par Amazon, comme d’habitude pour les achats de 29 euros ou plus, que vous ayez un compte Amazon Prime ou non.

