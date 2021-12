Ryzen 7 et un SSD de grande capacité pour 499 euros : cet ordinateur portable ASUS est une bête à prix cassé | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nous sommes à la période de l’année où nous voulons le plus offrir des cadeaux, mais aussi recevoir des cadeaux, et l’un de ces appareils technologiques qui ne se démodent jamais en raison de leur polyvalence sont les ordinateurs portables, des appareils qui nous permettent de profiter du meilleur divertissement possible mais aussi des compagnons indispensables de notre bureau ou de l’université.

Bien que les ordinateurs portables qui valent à la fois la productivité et le divertissement soient généralement assez chers, ces dates sont idéales pour obtenir les offres dont vous serez fier, et vous pouvez déjà obtenir l’un des ordinateurs portables les plus puissants d’Asus à un prix avantageux.

Et est-ce que cet ordinateur portable Asus de 15,6 pouces n’est qu’à 499 euros sur Amazon, une économie de 100 euros par rapport à son prix précédent, et le meilleur de tous est que vous le recevrez avant les Rois Mages.

Cet ordinateur portable Asus avec 512 Go SSD et 8 Go de RAM à 499 euros est le meilleur cadeau des Kings

L’ordinateur portable Asus 15,6 pouces à 499 euros est l’une des meilleures affaires, et plus compte tenu de ses spécifications étant donné qu’il vient avec 512 Go de stockage SSD, ce qui garantit une vitesse de lecture et d’écriture maximale.

Il s’agit d’un ordinateur portable de 15,6 pouces d’Asus en résolution HD, et en plus des 512 Go susmentionnés de stockage de type SSD, il comporte également 8 Go de RAM, ce qui le rend également idéal pour exécuter les derniers titres du marché.

D’autre part, il a un Processeur Ryzen 7 3700U et carte graphique AMD Radeon RX Vega 10 avec lequel nous pouvons profiter des derniers titres du marché et déplacer les applications de productivité les plus exigeantes.

Vous devez garder à l’esprit qu’il n’a pas de système d’exploitation en série, mais vous pouvez installer n’importe quelle licence de système d’exploitation que vous trouverez sur le marché dans l’un de ces produits qui finira sûrement par se souvenir à temps en raison du bon achat qu’ils représentent.

