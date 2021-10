RZA réfléchit à la propriété de Martin Shkreli de l’album Lone Wu-Tang Clan : « The Wrong Hands »

RZA du Wu-Tang Clan pense que l’unique exemplaire de leur album Once Upon A Time In Shaolin s’est retrouvé entre de « mauvaises mains en réalité » lorsque Martin Shkreli en est devenu propriétaire. Le magnat de la pharmacie, désormais condamné, a acheté la seule copie physique du projet en 2015, mais le studio LP a maintenant changé de mains depuis qu’il a commencé à purger sa peine pour avoir fraudé des investisseurs dans d’anciens fonds spéculatifs et a été contraint de vendre plusieurs de ses actifs. Avant l’achat de l’album, Shkreli a été largement réprimandé par le public pour avoir acheté les droits de Daraprim, un médicament salvateur généralement utilisé par les personnes vivant avec le sida, et augmenté les prix.

Dans une interview avec Hot 97, le MC révèle que l’accord que Shkreli a signé pour obtenir la propriété a été conclu « avant qu’il ne soit révélé … son caractère, sa personnalité et toutes les choses insidieuses qu’il continuerait à faire ». Il ajoute, « pas de manque de respect envers Martin Shkreli ».

Après avoir acheté le projet pour 2 millions de dollars, Shkreli a tristement célébré les résultats de l’élection présidentielle de 2016 en jouant six chansons de l’album exclusif. Lorsqu’il a été arrêté en 2018 pour trois chefs d’accusation de fraude à la sécurité, le gouvernement américain a saisi tous les actifs de valeur du « pharma bro’s » – y compris la bande Wu-Tang – et les a vendus. RZA dit qu’il espère que le propriétaire de la bande va maintenant s’assurer qu’elle est enfin entendue par les masses. « C’était une vente et je ne peux pas me plaindre à qui vous la vendez », dit-il. « Mais maintenant, je pense qu’il est entre de bonnes mains. Et j’espère qu’il est entre de bonnes mains. »

Le nouveau propriétaire, un collectif crypto appelé PleasrDAO, offre plus de promesses que l’album sera finalement partagé comme les membres de Wu-Tang l’avaient l’intention, affirme RZA. « Il semble juste avoir plus une ambiance Wu à propos de lui », a déclaré RZA à propos du membre du collectif à qui il a parlé, ajoutant qu’il pense que le PleasrDAO facilitera l’album « [expanding] lui-même dans le monde et sa propre vie » où Shkreli a empêché que cela se produise dans le passé.