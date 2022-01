S&P 500, Dow a atteint des records le 1er jour de bourse de 2022 ; Apple devient la première entreprise américaine à 3 000 milliards de dollars

Apple Inc est devenue la première entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, mais a terminé la journée légèrement en dessous.

Tesla avance sur des livraisons meilleures que prévuLes banques gagnent alors que les rendements du Trésor se redressent Dow en hausse de 0,7%, S&P 500 en hausse de 0,6%, Nasdaq en hausse de 1,2%

Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont enregistré lundi des records de clôture le premier jour de bourse de l’année, aidés par les gains de Tesla Inc et des actions bancaires.

Apple Inc est devenue la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, mais a terminé la journée légèrement en dessous. Ses actions ont terminé en hausse de 2,5% à 182,01 $ après avoir atteint 182,88 $ au cours de la session.

Les actions de Tesla ont bondi de 13,5% après que les livraisons trimestrielles du constructeur de voitures électriques aient dépassé les estimations des analystes, surmontant les pénuries mondiales de puces alors qu’il augmentait la production en Chine.

Les deux actions ont donné les plus grandes impulsions au S&P 500, mais les observateurs du marché ont déclaré que l’apaisement des inquiétudes des investisseurs concernant l’impact économique de la variante Omicron du coronavirus a également aidé le sentiment du marché, même avec l’augmentation du nombre de cas de COVID-19.

« La vraie nouvelle, c’est que les gens ont l’impression que cette dernière série de COVID ne va pas être économiquement débilitante dans la mesure où de nombreuses restrictions et blocages vont être nécessaires », a déclaré Stephen Massocca, vice-président senior de Wedbush Securities à San Francisco.

Parmi les derniers développements, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé une troisième dose du vaccin COVID-19 de Pfizer Inc et BioNTech pour les enfants âgés de 12 à 15 ans.

Des milliers d’écoles américaines ont retardé le retour prévu dans les salles de classe cette semaine après les vacances ou sont passées à l’apprentissage à distance alors que la variante Omicron entraîne des niveaux records de COVID-19.

Massocca a déclaré que la force du marché n’est pas surprenante au début d’une nouvelle année, compte tenu de l’effet de janvier ou de la croyance de certains investisseurs que les actions augmenteront ce mois-ci plus que les autres mois.

« C’est de bon augure de voir le marché si résilient », a-t-il déclaré.

Tous les principaux indices de Wall Street ont terminé 2021 avec des gains mensuels, trimestriels et annuels, enregistrant leur plus forte progression sur trois ans depuis 1999.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 246,76 points, soit 0,68%, à 36 585,06 ; le S&P 500 a gagné 30,38 points, soit 0,64%, à 4 796,56 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 187,83 points, ou 1,2%, à 15 832,80.

Les secteurs de l’énergie et de la finance figuraient parmi les principaux gagnants, les actions bancaires augmentant parallèlement aux rendements du Trésor américain alors que les investisseurs se préparaient à ce qui pourrait être une hausse des taux d’intérêt plus tôt que prévu par la Réserve fédérale cette année malgré le récent bond des cas de COVID-19.

Les actions de l’énergie ont grimpé avec les prix du pétrole brut et les perspectives optimistes de la demande.

Les actions de Wells Fargo ont progressé de 5,7%, également aidées par leur mise à niveau en « surpondération » par Barclays.

L’indice de référence S&P 500 a ajouté 27% en 2021 et a enregistré 70 clôtures record, c’est le deuxième plus haut jamais enregistré, au cours d’une année tumultueuse frappée par de nouvelles variantes de COVID-19 et des pénuries de chaîne d’approvisionnement.

Le Dow Jones a augmenté de 18,7% pour l’année et le Nasdaq, riche en technologies, a gagné 21,4%.

Les émissions en progression étaient plus nombreuses que les baisses sur le NYSE par un ratio de 1,34 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 2,27 pour 1 a favorisé les avances.

Le S&P 500 a affiché 20 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux ; le Nasdaq Composite a enregistré 89 nouveaux sommets et 55 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines était de 10,00 milliards d’actions, contre 10,36 milliards en moyenne pour la session complète au cours des 20 derniers jours de bourse.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.