S&P Dow Jones emmène Bitcoin, Ethereum à Wall Street; lance 3 index cryptographiques pour suivre les actifs numériques

Dans un autre développement marquant l’acceptation croissante des crypto-monnaies dans le monde financier grand public, le fournisseur d’indices S&P Dow Jones Indices a annoncé mardi le lancement officiel de sa nouvelle série d’indices de crypto-monnaie pour mesurer la performance des actifs numériques cotés sur des bourses de crypto-monnaie ouvertes reconnues. Apportant Bitcoin et Ethereum à Wall Street, S&P a déclaré que S&P Bitcoin Index (SPBTC) suivra les performances de Bitcoin tandis que S&P Ethereum Index (SPETH) mesurerait les performances du plus proche rival de Bitcoin – Ethereum. Enfin, l’indice S&P Cryptocurrency MegaCap (SPCMC) mesurera la performance des actifs numériques Bitcoin et Ethereum pondérée par la capitalisation boursière. Plus tard en 2021, la série S&P Digital Market Indices comprendra d’autres pièces et des indices plus larges tels que les grandes capitalisations et les indices de référence du marché large.

Destiné à apporter de la transparence sur le marché émergent de la crypto, S&P, dans sa FAQ sur les nouveaux indices, a déclaré que ses prix de crypto-monnaie et ses données de référence sont fournis par Lukka – logiciel de cryptage et fournisseur de données – via ses produits Lukka Prime et Lukka Reference Data. Il utilise le prix de fin de journée de la juste valeur marchande Lukka Prime pris à 16 h 00 HNE (1 h 30 IST) pour le calcul de l’indice de crypto-monnaie. Le prix de la juste valeur marchande de Lukka Prime utilise une méthodologie propriétaire pour déterminer l’échange principal de chaque actif numérique à un moment donné, ce qui à son tour détermine la juste valeur marchande de cet actif, a déclaré S&P dans sa FAQ. Lukka sert des institutions, y compris des administrateurs de fonds et des auditeurs de fonds qui servent actuellement plus de 160 fonds crypto actifs.

Au fur et à mesure que la frénésie de la cryptographie augmente parmi les investisseurs, la demande de ces derniers pour des solutions d’analyse comparative et basées sur des indices basées sur des actifs de crypto et de blockchain a également gagné en importance. «Les marchés financiers traditionnels et les actifs numériques ne sont plus des marchés mutuellement exclusifs… Alors que la crypto-monnaie devient de plus en plus courante, les investisseurs ont désormais accès à des indices de référence fiables et transparents soutenus par des données de tarification de qualité institutionnelle», Peter Roffman, responsable mondial de l’innovation et de la stratégie, S&P Dow Jones Indices a déclaré dans un communiqué. S&P avait lancé des solutions d’indexation de crypto-monnaie personnalisées à la fin de 2020.

Au 3 mai 2021, SPBTC s’élevait à 7678,36, SPETH à 29405,14 et SPCMC à 5895,79. En mai 2018, Bloomberg et la société de gestion d’actifs numériques Galaxy Digital Capital Management avaient lancé l’indice Bloomberg Galaxy Crypto (BGCI) pour suivre la performance des crypto-monnaies négociées en USD telles que Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple, etc. Les indices interviennent au milieu de la capitalisation boursière globale des crypto-monnaies, atteignant brièvement le jalon de 2,3 billions de dollars lundi, doublant par rapport à 1,15 billion de dollars au 5 février 2021. L’adoption institutionnelle croissante de Bitcoin a été l’un des principaux moteurs du marché de la cryptographie pour gagner l’acceptation parmi entreprises et pays.

