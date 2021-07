S Le régulateur coréen forcera les échanges cryptographiques à l’étranger à se conformer à ses règles Crypto new media

Source : Adobe/Maksym Povozniuk

Le principal régulateur financier sud-coréen a effectivement empêché les échanges cryptographiques à l’étranger d’opérer dans le pays s’il peut être prouvé qu’ils ciblent activement les utilisateurs basés sur le sol sud-coréen.

Selon Chosun et Seoul Kyungjae, la réglementation Commission des services financiers (FSC), qui s’est vu confier un contrôle presque total sur les échanges de police, a envoyé des lettres à 27 échanges cryptographiques qui, selon lui, ciblent activement les Sud-Coréens, les informant qu’ils pourraient faire l’objet de sanctions s’ils ne cessent de poursuivre les entreprises sud-coréennes.

Cette décision semble être une réponse directe à un défi lancé aux régulateurs au sujet d’échanges comme Binance lors d’une audience d’un comité parlementaire plus tôt ce mois-ci.

Des plateformes telles que Binance jouissent d’une énorme popularité en Corée du Sud, et le régulateur a suggéré que des enquêtes pourraient être lancées sur les entreprises qui ne se conforment pas à la réglementation, tandis que l’accès aux sites Web pourrait être bloqué. Et les experts ont affirmé que ce sera l’arme clé que les régulateurs utiliseront dans leur lutte contre les activités liées à la cryptographie non contrôlées.

Janet Cho, une journaliste informatique basée à Séoul, a déclaré à Cryptonews.com :

« Les blocs IP ordonnés par le gouvernement se sont avérés très efficaces pour restreindre l’accès aux sites identifiés comme étant liés au jeu et à la pornographie. [both of which are technically illegal in South Korea]. Bien sûr, certains chercheront à contourner ce problème avec les VPN, mais peu de Coréens utilisent des VPN – en particulier la foule plus âgée et moins férue de technologie qui ne s’est lancée que récemment dans la crypto.

Des exceptions seront faites pour les entreprises qui terminent un processus d’enregistrement avec le Cellule de renseignement financier (FIU), l’agence FSC qui assurera la police active des plateformes de trading après le 24 septembre. Cependant, avec quelques mois à peine avant la date limite et une multitude de cerceaux à franchir pour tout échange espérant s’inscrire, la probabilité de tout échange majeur à l’étranger sans succursale sud-coréenne même postulant semble au mieux mince.

La principale des préoccupations sera le fait que les bourses doivent s’associer avec des banques nationales pour garantir des transactions en nom réel et sans anonymat – et que leurs modèles commerciaux soient rigoureusement examinés et évalués en fonction des risques par les banques partenaires et les régulateurs. Pas une seule bourse sud-coréenne n’a encore achevé ce processus – pas même les “quatre grandes” bourses nationales fortement soutenues et très rentables : Bithumb, Upbit, Coinone et Korbit. Les banques affirment que même ces plates-formes pourraient avoir du mal à franchir la ligne à temps.

Cho a convenu qu’il était “très peu probable” que l’une des 27 bourses contactées par le FSC demande un permis, et encore moins plausible qu’une bourse puisse trouver un partenaire bancaire à temps. Elle a expliqué:

“Je ne peux parler d’aucun échange, mais si j’étais eux, j’arrêterais de cibler activement les clients sud-coréens plutôt que d’essayer de conclure un tel accord avec une banque nationale généralement très averse au risque.”

Les contrevenants ont été informés qu’ils s’exposeraient à une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans et à des amendes de près de 44 000 USD s’ils ne cessent de cibler les clients basés en Corée du Sud.

Le FSC a ajouté qu’aucune bourse étrangère n’avait encore obtenu l’autorisation réglementaire de continuer à cibler les Sud-Coréens. Il a également conseillé aux Sud-Coréens disposant de fonds sur des échanges cryptographiques à l’étranger de retirer leur fiat et leurs jetons avant le 24 septembre ou de risquer des pertes futures.

