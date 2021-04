S&P 500, Nasdaq plus élevé après de solides données d’usine; Les résultats d’Amex et Honeywell frappent Dow

La façade avant de la Bourse de New York (NYSE) est vue à New York, États-Unis

Les indices S&P 500 et Nasdaq ont légèrement augmenté vendredi après qu’une hausse de l’activité des usines en avril a soutenu les paris d’une reprise économique plus rapide, tandis qu’une baisse des actions d’American Express et de Honeywell a maintenu le Dow de premier ordre sous contrôle.

La société de données IHS Markit a déclaré que son indice PMI de fabrication flash aux États-Unis était passé à 60,6 au cours de la première moitié de ce mois, la valeur la plus élevée depuis le début de la série en mai 2007.

Huit des 11 principaux secteurs du S&P 500 se sont négociés à la hausse au cours de la première demi-heure de négociation, la technologie (.SPLRCT) et l’énergie (.SPNY) en tête des gains. Les services publics défensifs (.SPLRCU) et les produits de consommation de base (.SPLRCS) figuraient parmi les principaux déclins.

Les bénéfices de la journée étaient médiocres, American Express Co (AXP.N) glissant de 3,4% après avoir signalé une baisse des dépenses de crédit et une baisse des revenus trimestriels.

Honeywell International (HON.N) a chuté de 2,7% après avoir manqué les estimations de revenus pour sa division aérospatiale, son plus grand segment d’activité.

Les principaux indices de Wall Street ont chuté de près de 1% jeudi à la suite d’informations sur les projets du président américain Joe Biden d’augmenter les impôts sur les Américains les plus riches, y compris la plus forte augmentation des prélèvements sur les gains d’investissement.

«Hier a été une réaction instinctive à la proposition. À l’heure actuelle, il n’y a rien de définitif de la part de l’administration », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth.

«L’accent est toujours mis sur la question de savoir si ce marché est ou non au stade précoce de la correction.»

L’indice de référence S&P 500 (.SPX) et le Dow Jones Industrial Average (.DJI) sont sur la bonne voie pour des baisses hebdomadaires après quatre semaines consécutives de gains alors que les dernières inquiétudes concernant les hausses d’impôts et une résurgence des cas mondiaux de coronavirus ont émoussé le sentiment.

Des déploiements rapides de vaccins et des milliards de dollars de relance économique ont aidé le S&P 500 et le Dow à atteindre des sommets sans précédent la semaine dernière, la technologie et d’autres soi-disant noms de croissance étant à la traîne des actions de valeur moins chères qui devraient surperformer à mesure que l’économie rouvrira après le choc pandémique.

À 9h56 HAE, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 2,43 points, soit 0,01%, à 33813,47, le S&P 500 (.SPX) a gagné 15,72 points, soit 0,38%, à 4150,70 et le Nasdaq Composite (. IXIC) a gagné 90,83 points, soit 0,66%, à 13 909,25.

Avec la saison des résultats des entreprises du premier trimestre en cours, l’accent sera mis sur les résultats des géants technologiques Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon Inc (AMZN.O) et Facebook Inc (FB.O) la semaine prochaine.

Les actions liées à la crypto-monnaie et à la blockchain, y compris Riot Blockchain (RIOT.O) et Marathon Digital (MARA.O), ont chuté de 2% chacune après que Bitcoin ait subi de lourdes pertes, craignant que les projets d’augmenter les impôts sur les plus-values ​​ne freinent les investissements dans les actifs numériques.

Les émissions en progression ont dépassé en nombre les déclins par un ratio de 2,9 pour 1 sur le NYSE et d’un ratio de 2,6 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a affiché 13 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux tandis que le Nasdaq a enregistré 36 nouveaux sommets et 17 nouveaux creux.