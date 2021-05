S&P 500 à la hausse par rapport aux niveaux actuels; Morgan Stanley dit que les valorisations restent élevées

La hausse étant plafonnée, Morgan Stanley estime que les investisseurs devraient se concentrer sur les bénéficiaires de la reflation comme les services financiers et les matériaux. (Image: REUTERS)

L’indice S&P 500 étant déjà supérieur à l’objectif de fin d’année de Morgan Stanley de 3 900, la société de courtage et de recherche mondiale estime qu’il ne reste plus de place pour que l’indice augmente davantage. «Nous continuons de penser que les valorisations sont trop élevées et s’ajusteront sensiblement à la baisse au cours des six prochains mois», a déclaré Mike Wilson, directeur des investissements et stratège en chef des actions américaines de Morgan Stanley dans un podcast. Le S&P 500 a clôturé à 4 127 mardi. Jusqu’à présent cette année, l’indice a réussi à bondir de près de 12%.

«La principale raison pour laquelle nous pensons que la valorisation se révélera être un vent contraire, à notre avis, est que nous avons quitté le début du cycle de cette reprise», a déclaré Mike Wilson. Il a ajouté que les valorisations sont élevées alors que nous entrons dans la phase de transition de milieu de cycle. Au cours de cette phase, Wilson a ajouté que le multiple cours / bénéfice du S&P 500 baissait d’environ 20%. La même chose est en baisse de seulement 5% jusqu’à présent. En outre, la hausse des taux d’intérêt à long terme fait également partie des facteurs qui devraient limiter la hausse. Alors que les taux d’intérêt sont à la hausse, les parties les plus chères et spéculatives du marché boursier se sont considérablement dégradées. «Cela nous indique que le déclassement est bien en cours et entraînera éventuellement une baisse supplémentaire du multiple du S&P 500 de 10 à 15%», a ajouté Mike Wilson.

Aujourd’hui, alors que l’économie américaine tente de revenir à l’ancienne normale, les anticipations de bénéfices rattrapent leur retard. Les entreprises deviennent rentables, aidées par le soutien politique étendu au milieu de la pandémie. «Mais maintenant, la réouverture de l’économie est susceptible d’exercer une pression à la hausse sur les coûts et une pression à la baisse sur les marges. Cela va surprendre les estimations de bénéfices désormais élevées, à notre avis », a déclaré le stratège boursier américain. Cela sera encore plus impacté par l’augmentation prévue des impôts sur les sociétés, comme le propose l’administration actuelle de Joe Biden. Morgan Stanley s’attend à ce qu’une modification des impôts sur les sociétés ait une incidence négative d’environ 5% sur les estimations des bénéfices du S&P 500 pour l’année prochaine.

La hausse étant plafonnée, Morgan Stanley pense que les investisseurs devraient se concentrer sur les bénéficiaires de la reflation comme les services financiers et les matériaux, plutôt que de rouvrir des titres comme les actions de consommation discrétionnaire qui comportent un risque élevé d’exécution et de marge. «Nous privilégions également les actions de qualité aux bénéfices relativement stables, comme les biens de consommation de base, qui ont tendance à mieux se comporter pendant les transitions de milieu de cycle. De même, les actions de croissance à prix raisonnable offrent des performances fiables dans une période de transition de milieu de cycle. À cet égard, regardez vers les soins de santé et certaines parties des services de communication plutôt que vers la technologie, où les évaluations restent riches, et le retour sur investissement de la demande de l’année dernière reste sous-estimé », ont-ils ajouté. La société de courtage a maintenant rétrogradé les produits industriels à pondération égale et a clôturé sa sous-pondération sur les petites capitalisations après une sous-performance plutôt importante de 12% au cours des deux derniers mois.

