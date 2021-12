S Pen, nouveau design d’appareil photo, plus

Robert Triggs / Autorité Android

Une nouvelle affiche présentant prétendument le Samsung Galaxy S22 Ultra a fuité. Considérée comme du matériel marketing officiel, l’affiche détaille la conception révisée de l’appareil photo du téléphone et le S Pen. Le Galaxy S22 Plus est également apparemment visible sur l’affiche.

Nous avons vu de nombreux rendus relatifs au Samsung Galaxy S22 Ultra, apparemment avec un design différent. Maintenant, une nouvelle affiche considérée comme un document marketing officiel de Samsung a été divulguée.

L’affiche provient de LetsGoDigital et présente deux téléphones avec la police marketing familière de Samsung ci-dessous. L’affiche suggère que le téléphone phare ne portera pas « Note » dans son titre mais conservera le surnom Ultra.

Malgré son nom, le téléphone présente apparemment toutes les caractéristiques d’un Galaxy Note, y compris des bords supérieurs et inférieurs plats avec des coins plus nets et un clicker S Pen. On ne sait pas si ce stylet s’insère dans le téléphone, mais de prétendues prises de vue réelles de l’appareil divulguées en novembre suggèrent que ce serait le cas. Malheureusement, nous ne voyons pas le bord inférieur du téléphone, il n’y a donc aucun moyen de confirmer ce détail.

La refonte de la caméra révisée avec cinq objectifs distincts est également apparente sur le S22 Ultra. Le téléphone porte également un coloris rose turc plutôt attrayant.

Cependant, le Samsung Galaxy S22 Ultra n’est pas le seul téléphone présenté ici. Le deuxième appareil, censé être le Galaxy S22 Plus, présente un style plus étroitement lié à la série Galaxy S21. Nous ne pouvons pas glaner grand-chose de son apparence éclipsée dans l’affiche, mais il a apparemment une bosse de caméra moins importante et des coins incurvés.

Bien que LetsGoDigital soit une source assez fiable, nous recommandons de traiter les rumeurs comme telles jusqu’à ce que Samsung confirme les détails de ses appareils. Nous avons encore du chemin à parcourir avant que la société ne lance également la série Galaxy S22, avec des débuts envisagés en février 2022.

