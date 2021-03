S1mple met fin aux spéculations en cours sur la sortie de CS: GO

Selon la rumeur, S1mple passerait à Valorant après l’avoir diffusé pendant plusieurs jours.

Récemment, il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles le joueur vedette de Natus Vincere, Oleksandr « s1mple » Kostyliev, pourrait passer à Valorant tout en quittant CS: GO après plusieurs flux de Valorant. Dans son flux Twitch du 29 mars, s1mple a clarifié ses plans après avoir été demandé par l’un de ses téléspectateurs s’il quitterait vraiment CS: GO pour jouer à Valorant.

S1mple a récemment aidé Na’Vi à gagner à BLAST Premier: Global Final 2020 et BLAST Premier: Spring Groups 2021. Il est l’un des meilleurs joueurs CS: GO au monde et a remporté des victoires incroyables. Malgré cela, certaines rumeurs circulaient selon lesquelles il quittait CS: GO, qu’il a décidé de clarifier.

Il a dit: «Écoutez! Si j’étais Astralis (l’équipe danoise CS: GO) qui a remporté quatre Majors, j’y penserais probablement, vous savez. Mais maintenant, je n’ai aucune Majeure. Alors je vais continuer à moudre ». Avec cela, il a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de passer à Valorant. Récemment, de nombreux joueurs ont eu leur intérêt pour Valorant de CS: GO. Il y avait donc de plus en plus de spéculations sur l’adhésion de s1mple à Valorant.

Na’Vi est prêt pour la saison 13 de l’ESL Pro League, avec les séries éliminatoires prévues pour le 3 avril. S1mple se prépare pour la ligue et est considéré comme le deuxième joueur le plus performant avec de grandes performances récentes.

Dernièrement, beaucoup de joueurs et de fans ont été enclins à Valorant et ont laissé CS: GO derrière. Il y a même eu des spéculations sur le fait que Cloud9 a déplacé son intérêt vers Valorant après avoir décidé de mettre fin à sa liste CS: GO. Mais s1mple n’a pas de tels plans et se concentre sur son tournoi en cours.