S2F Creator PlanB croit en l’objectif de novembre de 98 000 $ pour Bitcoin

Le créateur de Bitcoin Stock-to-Flow (S2F) PlanB estime qu’un objectif de 98 000 $ pour la crypto-monnaie d’ici la fin novembre est un objectif réaliste.

S2F Popularizer PlanB adhère à l’objectif de 98 000 $ pour novembre

En juin, alors que Bitcoin était inférieur à 34 000 $, l’analyste PlanB a publié une liste de ses cibles cryptographiques dans les mois suivants.

Le tweet avait ces objectifs pour BTC : août> 47K, septembre> 43K, octobre> 63K, novembre> 98K et décembre> 135K. Jusqu’à présent, tous ces objectifs de prix ont été assez précis. Mais le vrai défi sera le mois de novembre en cours, car l’objectif est assez audacieux.

PlanB a utilisé le modèle stock-flux pour les prévisions. S2F est basé sur la relation entre l’offre actuelle (stocks) et la production annuelle (flux).

La valeur S2F montre à quel point Bitcoin est rare à un moment donné. Sur la base de cette rareté, le modèle utilise une formule pour prédire le prix futur de la devise.

Voici le graphique le plus récent pour ce modèle de tarification BTC :

Prix ​​du Bitcoin vs la ligne prédite par le modèle S2F | Source : buybitcoinworldwide

Comme le montre le graphique ci-dessus, le modèle s’est considérablement rapproché du modèle réel jusqu’à présent, bien qu’il y ait eu quelques points de déviation.

Maintenant, malgré l’apparente précision, certaines personnes dans la communauté pensent que l’objectif de 98 000 $ BTC pour novembre fixé par PlanB est irréaliste, citant que le saut est assez important.

L’analyste a répondu en disant que bien que le saut soit de 60% par rapport au niveau du début du mois, BTC a déjà accompli des exploits similaires. Dans le tweet, énumérez des exemples de moments où cela s’est produit dans l’histoire de la pièce. Certains de ces sauts ont eu lieu en mai 2019 (62 %), août 2017 (66 %), mai 2017 (66 %), etc.

De plus en plus de personnes ont fait part de leurs inquiétudes concernant la cible dans les réponses au tweet, soulevant un point important selon lequel la capitalisation boursière était considérablement plus faible au cours des périodes précédentes, lorsque BTC affichait une augmentation mensuelle similaire du prix.

Prix ​​du bitcoin

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du BTC oscille autour de 65,5 000 $, soit une augmentation de 6% au cours des sept derniers jours. Au cours des trente derniers jours, la crypto a accumulé 18% en valeur.

Le graphique ci-dessous montre la tendance du prix du Bitcoin au cours des cinq derniers jours.

Le prix du BTC a augmenté aujourd’hui | Source : BTCUSD sur TradingView

Après avoir subi une consolidation pendant quelques semaines, Bitcoin a finalement montré une solide tendance à la hausse alors que la pièce a touché 66 000 $ aujourd’hui.

Ce mois-ci sera un test décisif pour la validité du modèle S2F de PlanB, car certaines personnes ont exprimé des inquiétudes quant à savoir si l’objectif de 98 000 $ est réellement réalisable.

Image en vedette de Unsplash.com, graphiques de TradingView.com, buybitcoinworldwide.com