S4 Capital enregistre une hausse de 19,4% de ses bénéfices bruts à périmètre constant; pour fusionner Jam3 avec MediaMonks

S4 Capital de Sir Martin Sorrell, qui comprend MediaMonks et MightyHive, a enregistré une hausse de 19,4% de son bénéfice brut à périmètre constant en 2020 pour atteindre 295,2 millions de livres sterling, a rapporté la société jeudi. Les facturations de la société ont atteint 653,4 millions de livres sterling, en hausse de 43,4% en données publiées, en hausse de 19,6% à données comparables et pro-forma, à 768,4 millions de livres sterling, en hausse de 22,3%.

La société a également enregistré un bénéfice d’exploitation de 8,1 millions de livres sterling contre une perte d’exploitation de 3,8 millions de livres sterling en 2019. Alors que le bénéfice avant impôt s’est établi à 3,1 millions de livres sterling, après imputation des éléments d’ajustement, contre une perte de 9,2 millions de livres sterling en 2019. Le sur une base déclarée, la société a enregistré une perte statutaire de 3,9 millions de livres sterling après imputation d’éléments d’ajustement après impôts.

S4 Capital a annoncé avoir conclu un accord conditionnel concernant une combinaison de MediaMonks avec l’agence de design et d’expérience Jam3, basée à Toronto, avec des bureaux à Amsterdam, Los Angeles et en Uruguay.

En janvier 2021, MediaMonks a annoncé des combinaisons avec Decoded Advertising, une agence intégrée, créative, technologique et multimédia, basée à New York et également associée à Tomorrow, une agence créative basée à Shanghai, ainsi qu’avec Staud Studios, une création haut de gamme. , studio de production, spécialisé dans l’industrie automobile.

En outre, en janvier, MightyHive a annoncé une combinaison avec Metric Theory, une agence de marketing de performance intégrée, fournissant des services sur les réseaux de recherche, sociaux et commerciaux. En février, MightyHive a acquis les actifs de Datalicious Australia, une société de données et d’analyse basée à Sydney, Melbourne et Brisbane.

«Notre deuxième exercice complet a de nouveau été un succès remarquable. Après avoir établi la notoriété de la marque et sécurisé le test de la marque à la fin de 2018 et en 2019, nous avons entrepris de convertir les relations clients à grande échelle et avons maintenant cinq «Whoppers» sécurisés ou en vue, en ligne avec notre objectif ultime de 20 carrés, soit 20 clients générant chacun des revenus de plus de 20 millions de dollars par an », a déclaré Sir Martin Sorrell, président exécutif de S4Capital plc.

«Nous avons continué à développer notre chiffre d’affaires et nos résultats financiers à des taux de pointe, malgré le covid-19 et nous avons fait preuve d’agilité pour développer rapidement de nouveaux flux de revenus de contenu, tels que la production robotique, l’animation et les événements en ligne et générer des revenus nets de données et de marketing numérique. , en particulier au quatrième trimestre et cette année », a-t-il ajouté.

