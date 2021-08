S4Capital intègre MediaMonks et MightyHive sous une seule marque Media.Monks

S4Capital plc restera la marque financière, cotée à la Bourse de Londres et déployée auprès des investisseurs

S4Capital a lancé sa marque unitaire en fusionnant MediaMonks et MightyHive dans Media.Monks. La nouvelle identité sera représentée par une marque de logo qui présente l’hexagone de MightyHive. La marque unique met l’accent sur un héritage commun de contenu créatif et des racines dans les données et le numérique, tout en unifiant une équipe de près de 6 000 experts du numérique travaillant en tant que P&L unique dans 57 pôles de talents dans 33 pays, a déclaré la société dans un communiqué officiel.

S4Capital plc restera la marque financière, cotée à la Bourse de Londres et déployée parmi les investisseurs, les parties prenantes financières et bancaires et dans les rapports. « Le modèle traditionnel de société de portefeuille analogique a plus de 70 ans, remonte à Marion Harper et IPG dans les années 1950 et réclame un changement perturbateur. Le numérique a modifié le paysage de façon permanente et les marques ont besoin d’un type d’organisation différent pour exécuter et montrer à leurs clients à chaque moment du parcours – purement numérique, avec une création et un contenu axés sur les données, plus rapide, mieux, moins cher et avec un P&L unique », a déclaré Sir Martin Sorrell, président exécutif de S4Capital.

« Notre équipe APAC est très axée sur l’innovation, et elle évolue incroyablement vite, je ne peux donc qu’imaginer où cette approche unitaire nous mènera. Nous sommes prêts à mieux servir nos clients avec la flexibilité de notre nouvelle marque, en changeant la façon dont le travail est effectué comme nous l’avons toujours fait », a déclaré Kenny Griffiths, directeur général des données et des médias numériques APAC, Media.Monks, en déplacement.

Avec notre nouvelle marque commune, Media.Monks, nous unifions tous nos piliers sous la même identité, a déclaré Michel de Rijk, PDG APAC, S4Capital. « C’est ainsi que nous réunissons toutes nos équipes et que nous nous présentons au monde alors que nous continuons de défier l’industrie avec l’esprit d’entreprise qui caractérise chacune des marques de S4Capital. Basée sur une structure unitaire, notre stratégie fournira aux marques de tous les secteurs la capacité de s’adapter et de livrer rapidement sur le marché, ce qui est finalement ce que la nouvelle ère appelle », a déclaré Rijk.

« La marque unique n’était pas une décision du conseil d’administration. Cela impliquait la contribution d’un large éventail d’équipes et de talents, ainsi que de nombreux de nos fondateurs », a déclaré Wesley ter Haar, co-fondateur de Media.Monks. « Pour nos employés, cela signifie qu’ils sont tous des collègues et peuvent construire des carrières incroyables à travers le monde et continuer à grandir. Pour nos clients, cela signifie qu’ils conservent la même équipe et le quotidien qu’ils aiment, mais qu’ils ont désormais un accès encore plus simple à un vivier incroyablement profond de talents spécialisés. La consolidation est un moteur pour innover et cela permet d’aider plus facilement nos clients à mieux se présenter pour les leurs », a-t-il ajouté.

« L’intégration de l’hexagone MightyHive dans Media.Monks est une excellente représentation de notre équipe unitaire, mais elle reflète encore plus notre modèle opérationnel », a déclaré Chris Martin, co-fondateur de Media.Monks.

