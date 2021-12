Octavio Ocaña : Sa famille dédie un message à 2 mois de perte | INSTAGRAM

Après deux longs mois de recherche de justice, la famille d’Octavio Ocaña continue le combat et continue de se souvenir d’eux avec une grande affection, lui dédiant un message à travers leurs réseaux sociaux pour cette acteur connu qui a joué Rivières Benito‘ dans ‘Voisins’.

C’était une de ses sœurs, Bertha Ocana, qui s’est chargé de lui dédier un émouvant message à travers son compte officiel de Instagram, partageant une photographie pour commémorer son frère, une image dans laquelle on pouvait le voir porter un gilet de sauvetage lors de certaines de ses vacances dans l’eau.

Enrique image sa sœur s’est consacrée à établir mots dans lequel il a démontré la grande douleur qu’il a encore et l’amère expérience qu’ont été ces mois d’absence, cherchant à garder sa mémoire vivante et bien sûr à l’honorer.

La photographie a eu beaucoup de goûts et d’interactions de la part des fans d’Octavio qui se sont également présentés pour lui rendre hommage et souhaiter à sa sœur une démission rapide, sachant toujours à quel point cela doit être difficile pour elle.

De son côté, son ex-compagne et fiancée, Nérée GodinezPartagez également quelques photographies dans lesquelles il montre qu’il est allé lui rendre visite sur sa propre tombe, cherchant à être le plus proche possible de lui et lui dédiant également quelques mots dans lesquels il exprime tout ce qu’il ressent et pense à ce sujet.



On se souvient d’Octavio Ocaña avec quelques mots émouvants de sa famille et de son ancien partenaire.

Et c’est qu’être parent d’Octavio doit être quelque chose d’extrêmement difficile, mais être sa fiancée encore plus, une personne qui a eu beaucoup de rêves et d’illusions avec l’acteur qui nous a malheureusement devancé en chemin et n’a pas pu être précisé.

Un plan qui s’est avéré très malheureux est impossible à réaliser, ce qui me fait voir la même confiance dans les mots qu’elle a compilés, une manière simple de montrer à quel point c’est compliqué pour elle.

