Vicente Fernández : sa fille adoptive pourrait être sa descendante biologique

Selon Olga Wornat, le fille adoptive Vicente Fernández est en fait son descendant biologique, une nouvelle qui a sans aucun doute beaucoup surpris le monde du divertissement et ses adeptes.

C’est vrai, la publication ‘El Rey’ du journaliste argentin assure qu’Alejandra est la fille biologique de Fernández.

Comme vous vous en souvenez peut-être, El Rey est la biographie non autorisée du chanteuse Vicente Fernández écrit par la journaliste argentine Olga Wornat qui a beaucoup fait parler ces derniers jours car dans la publication, il révèle des moments de la famille Fernández dont on n’avait jamais parlé auparavant.

Récemment, il a été révélé que le livre prétend que la supposée fille adoptive de Vicente, Alejandra Fernández, est en fait sa fille biologique.

Il convient de noter que Fernández a eu trois enfants avec Refugio Abarca, mieux connu sous le nom de Doña Cuquita, Alejandro, Vicente Jr. et Gerardo, d’où l’expression très citée Los tres potrillos, un nom qui a également été donné au ranch.

Cependant, le couple n’a jamais eu de fille et quand Alejandra est née, la famille a décidé de l’adopter à 40 jours.

On sait qu’elle est la fille de Gloria Abarca, la sœur de Refugio, bien que Wornat souligne que l’interprète de Motivos a eu une liaison avec Gloria, d’où la naissance d’Alejandra.

Dans une interview offerte par le « Charro de Huentitán » il y a quelques années, il a expliqué qu’il avait un lien particulier avec la petite fille.

L’histoire d’Alejandra avait, je ne sais pas, 40 jours, donc c’était mon anniversaire et je vivais à Guadalajara, et elle (Gñoria) a laissé la fille avec moi. Il l’a quittée et j’ai joué avec elle jusqu’à ce qu’elle l’endorme. Ensuite, je l’ai mise dans le berceau et je lui ai dit : « dors maintenant » et elle s’est endormie. Avec ça, ils m’ont battu », a-t-il expliqué.

En plus de cela, il a mentionné que quand Alejandra avait quatre ans, sa mère a pris la décision de l’emmener.

Cependant, elle l’a ramenée à Vicente, car selon Gloria, elle a vu qu’ils souffraient tous les deux de ne pas être ensemble.

Elle a remarqué que je perdais du poids. Il a dit: « Non, la fille ne peut pas non plus, elle a commencé à bégayer. » La fille avait 4 ans et il me l’a amenée. Mes belles-sœurs sont comme mes sœurs, alors elle m’a vu tellement souffrir qu’elle me l’a ramenée et m’a dit de la garder », a déclaré Vicente à l’époque.