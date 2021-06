sa grand-mère meurt à 101 ans

Dans votre message, Paty manterola il a mentionné sa mère, Maria Dolorès Carrion, qui selon Paty il a hérité de la génétique de doña Lolita: “Je suis reconnaissant pour ta génétique de femme forte qui a donné vie à la meilleure mère du monde que j’aime profondément… Je t’embrasse, belle maman. Je t’aime”, a écrit le juge de Look Who Baila Univision All Stars.

Le père de Paty Manterola est décédé en octobre 2019. (Instagram / Paty Manterola.)

En plus de ces pertes, Paty comme le reste de ses compagnons à Garibaldi, ils se sont habillés en deuil en septembre de l’année dernière avec la mort de Xavier Ortiz, qui s’est suicidé et qui était marié avec Paty manterola pendant six ans.