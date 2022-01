Jenni Rivera : Sa mère a dû être soignée, elle est très touchée | INSTAGRAM

Hier encore, des rumeurs ont commencé à apparaître et une grande controverse au sein de la famille de la rivière, alors le mère de Jenni Rivera, la dame Rosa Saavedra ont dû recevoir des soins médicaux et les ont partagés à travers leurs réseaux sociaux.

C’est vrai, c’est via son Instagram qu’il partageait cette situation, tout cela grâce à une polémique qui a éclaté entre ses enfants et sa petite-fille Chiquis Rivera, concernant la gestion des entreprises laissées par le célèbre « Diva de la Banda ».

La dame a remercié le médecins pour l’avoir aidée avec traitements, assurant qu’il devait y assister d’urgence, qu’en plus il se sent très triste mais qu’il fait confiance à Dieu pour lui donner la paix et la compréhension avec la situation qu’il vit.

Il nous a également dit qu’il avait rencontré un pasteur qu’il considère comme mignon, bon et gentil qui l’aide aussi, des mots que Dona Rosa a partagés avec ses près d’un demi-million d’adeptes.

Selon les informations, les accusations portées par Image de balise Chiquis Rivera ils feraient remarquer que Rosie Rivera, qui gérait les entreprises de sa mère, a caché que dans cette entreprise il apportait de l’argent alors qu’elle était chargée de la gestion de l’entreprise et a également indiqué que Juan Rivera avait demandé plus d’argent.

«Je viens de réaliser que depuis quelques années, quelqu’un vole Jenni Rivera Fashion. Quelqu’un de très proche de Rosie et elle le savait. Comme cet argent a été payé, Rosie a payé l’argent. Mais il faut encore voir combien c’était, je pense que c’était comme 80 000 $ qui ont été volés parce que ça a été volé », a-t-il commencé par dire.



La mère de Jenni Rivera a remercié les médecins pour leur attention sur ses réseaux sociaux.

« Peut-être que Rosie n’est pas une voleuse à l’étalage, peut-être qu’elle n’a pas volé là-bas, mais elle n’était pas honnête. Il n’a pas dit à mes frères ce qui s’était passé et c’est quelque chose qu’il faut dire car ce sont eux les héritiers », a assuré Chiquis dans une vidéo publiée sur son Instagram officiel.

Apparemment, la dame a besoin d’un traitement et les utilisateurs d’Instagram sont venus lui souhaiter le meilleur, qu’elle se rétablisse et bien sûr lui souhaiter que la situation dans sa famille soit rétablie et résolue, ils lui ont également demandé de se sentir bien car sa fille n’aurait pas voulu ça. c’était comme ça.

La polémique familiale s’est déclenchée, cependant, Rosie Rivera assure qu’elle n’entrera pas dans ce « cirque », donc elle ne publiera rien ni Grenade publiquement, encore moins car c’est une affaire de famille.

Lupillo Rivera s’est rangé du côté des enfants de Jenny Rivera et nous devrons donc continuer à attendre pour voir ce qui se passe dans cette affaire.