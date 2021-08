sa septième mise à jour sans fourches | Invezz

in

Tezos (XTZ / USD) est un projet qui a révolutionné la façon dont vous implémentez les mises à jour de votre système en les déployant sans avoir besoin de forker. Le projet vient de terminer le lancement de sa septième amélioration de ce type, appelée Granada.

Le but des mises à jour est d’apporter des changements bénéfiques au réseau et au système du projet, tels que la réduction des frais de transaction et l’introduction d’autres améliorations au profit de ses utilisateurs.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’approche unique du réseau en matière de mises à jour lui a permis de se décrire comme une mise à jour automatique, ainsi qu’une blockchain économe en énergie avec une expérience éprouvée, ce qui est une façon assez précise de la décrire. Après tout, le projet a réussi à déployer trois mises à jour différentes rien qu’en 2021. Sans oublier que le volume d’activité au sein de son réseau a augmenté d’environ 1 200 %.

Tezos devient de plus en plus attrayant pour les développeurs

Un autre avantage des mises à jour sans fork est qu’elles ne perturbent pas la blockchain pendant leur déploiement, ce qui n’est pas le cas même lorsqu’il s’agit des projets les plus avancés de l’industrie de la cryptographie. C’est l’un des aspects qui rend Tezos unique et très attrayant pour les développeurs.

L’augmentation de l’activité au sein du réseau a entraîné une augmentation des appels contractuels, qui ont dépassé le million par mois plus tôt cette année, en mai. C’était à peu près à la même époque que le projet apportait sa mise à jour à Florence. Quelques mois plus tard, en juillet de cette année, les appels contractuels ont atteint le chiffre de 2,5 millions par mois.

Depuis lors, le réseau a franchi une autre étape importante, dépassant la barre des 10 millions. En d’autres termes, Tezos accélère car il a fallu trois ans pour atteindre les 5 premiers millions et seulement deux mois pour atteindre le second 5 millions. Avec la disparition de Grenade, le réseau devrait encore croître, surtout maintenant que les tarifs du gaz seront réduits de trois à six fois.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent