Sa vie depuis la mort de sa fille Caylee révélée

Casey Anthony ne cesse d’être un pôle d’attraction pour la controverse, trouvant de nouvelles voies au cours de la décennie depuis qu’il est devenu une véritable vedette du crime. Alors que certains ont regretté leur rôle dans son procès pour meurtre controversé, Anthony est récemment revenu à la une des journaux, faisant l’actualité en raison de ses problèmes personnels et d’autres pesant sur ses tentatives de raconter son histoire tout en ignorant le public. La femme de 35 ans essaie d’aligner de nouvelles entreprises, de nouveaux amours et bien plus encore au cours des dix années écoulées depuis la mort de sa fille, Caylee. Mais avec les événements récents ajoutés à l’histoire, elle peut avoir beaucoup de mal pour cela.

Récemment, Anthony a fait la une des journaux en raison d’une altercation avec son « ennemi mortel » signalé dans un bar en Floride. L’incident a conduit Anthony à appeler la police pour un verre qui lui aurait été jeté au visage. La boisson a en fait touché sa jambe selon les images de la caméra corporelle de l’incident, et la raison de la bagarre s’est révélée être une querelle d’amoureux après qu’Anthony a commencé à sortir avec un policier qui était également sorti avec la femme impliquée dans l’incident.

Casey Anthony a immédiatement appelé les flics lorsque quelqu’un lui a jeté un verre dans un bar mais n’a pas pu être dérangé lorsque sa fille a « disparu ». Quel humain poubelle. pic.twitter.com/GhLFr3akWh – Michael Bartholomew Petty (@MichaelBePetty) 6 juin 2021

Assez drôle, cet incident n’avait pas grand-chose à voir avec son procès et son lien avec le meurtre de sa fille. Cela n’a pas empêché certains internautes de faire des réclamations et de souligner qu’Anthony a appelé les flics autour d’un verre plus rapidement qu’elle n’a appelé sa fille.

Nous avons également vu des grondements récents de la part de personnes liées à l’affaire et au procès, y compris un membre du jury. Selon une interview dans PEOPLE, le juré anonyme a révélé ses regrets face à la décision d’acquitter la tristement célèbre « petite maman ».

« Ma décision me hante encore aujourd’hui », a déclaré le juré au point de vente. « Je pense que maintenant, si je devais recommencer, je pousserais plus fort pour la condamner pour l’un des chefs d’accusation les moins graves comme l’homicide involontaire aggravé. Au moins ça. Ou la maltraitance des enfants. Je ne savais pas ce que je faisais. , et je n’ai pas défendu ce en quoi je croyais à l’époque. »

Selon InTouch, tous ces événements récents ont été précédés par la tentative d’Anthony d’écrire un livre sur sa vie, le procès et la perte de sa fille. « Casey est en train d’écrire… un récit détaillé et définitif de sa vie et de la tragédie de la perte de Caylee et de tout ce qui a suivi », a déclaré une source au média. « Elle sait que le livre sera controversé et que quoi qu’elle fasse, elle sera critiquée, mais elle a aussi le sentiment qu’elle a une histoire qui n’a jamais été racontée. Personne d’autre ne l’a vécue, donc personne d’autre ne peut la raconter. »

Mais un livre n’est pas la seule entreprise qu’Anthony ajoute actuellement à son curriculum vitae. Anthony a travaillé comme chercheur et a tenté de démarrer une entreprise de photographie appelée Case Photography LLC. Un compte Twitter pour l’entreprise a été créé en 2016, mais a rapidement été supprimé alors que la plupart des questions étaient liées au procès pour meurtre.

Puis, en décembre 2020, Anthony a fait son dernier changement de carrière en ouvrant un cabinet d’enquête privé en Floride. Case Research & Consulting Services LLC était le nom de la société déposé auprès de la Florida Division of Corporation, avec des rapports tentant de relier la nouvelle entreprise à la mort de Caylee. Selon InTouch, ce n’est pas le cas.

« C’est un chapitre fermé de sa vie, elle ne crée pas une entreprise pour obtenir des réponses sur Caylee », a déclaré une source interne à PEOPLE (via InTouch). « Elle sait ce que c’est que d’être accusée de quelque chose qu’elle n’a pas fait. Elle veut aider d’autres personnes accusées à tort, en particulier les femmes, et les aider à obtenir justice. »

Pourtant, c’est le tristement célèbre passé d’Anthony qui domine sa vie. Bien qu’elle veuille le mettre dans le passé, il est difficile pour beaucoup de le faire. Elle sort avec quelqu’un, fait la fête et fait des choses qui lui ont valu de nombreuses critiques lors de l’enquête sur la mort de Caylee. Anthony a également lancé un film sur sa vie après la perte de Caylee, le décrivant au Daily Mail en juin 2019. « Oui, j’ai bu et j’ai continué comme si de rien n’était. Le film s’appelle As I Was Told parce que je l’avais fait ce qu’on m’a dit de faire. J’ai dû mettre un faux personnage pendant ces 31 jours. «

Le meurtre présumé de Caylee s’est produit vers le 16 juin 2008. Casey Anthony a été photographié en train de faire la fête à la discothèque Fusion et de participer à un « concours de corps chauds » quelques jours plus tard. Les restes de Caylee Anthony n’ont été identifiés que le 19 décembre 2008. Anthony a été acquitté de toutes les accusations de crime liées à la mort de sa fille. Selon son compagnon de cellule et un gardien de service à l’époque, Anthony a eu une réaction étrange à la découverte du corps de sa fille alors qu’elle était derrière les barreaux. « C’était mauvais. [Anthony was taken] médicale, parce qu’elle ne pouvait pas respirer. Elle avait une crise d’angoisse, une crise de panique », révèle Robyn Adams dans Lifetime’s Cellmate Secrets, avec Silvia Hernandez, la gardienne de service, ajoutant qu’elle n’a pas « agi comme une mère ordinaire, où « oh ils ont trouvé ma fille et elle est morte ?’ – vous savez, pleurer, hurler. »

Casey Anthony vit toujours en Floride, la dernière fois qu’elle vivait avec le détective privé Patrick McKenna, l’enquêteur principal dans son affaire de 2011. InTouch ajoute qu’Anthony est prêt à avoir plus d’enfants et qu’il est sorti ensemble ces dernières années.